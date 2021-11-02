به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نوروزی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی ۴۵۰ راهدار و ۲۷ باب راهدارخانه و ۲۷۴ دستگاه ماشین آلات در استان تهران و آغاز طرح راهداری زمستانی از نیمه آبان ماه خبر داد و افزود: با توجه به آغاز فصل بارش، یکی از مهمترین مأموریت‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجرای طرح راهداری زمستانی است.

نوروزی اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی حضور به موقع و انجام اقدامات مناسب اهمیت زیادی دارد و می‌تواند درجهت تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی مؤثر واقع شود.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه راهداری زمستانی با شرح وظایف و ساختار مشخص افزود: از سوی این قرارگاه با هدف بررسی تمهیدات راهداری زمستانی سال جاری تاکنون با ادارات تابعه، جلسات تخصصی برگزار شده و نیازها و مشکلات این استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت اجرای وظایف محوله این شهرستان‌ها تاکید شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با بیان اینکه اینکه پیش بینی و آماده کردن پایگاه‌های راهداری، تجهیزات و ماشین آلات، نیروها و مواد و مصالح مصرفی جهت انجام عملیات راهداری زمستانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: این آماده سازی شامل تعمیر و راه اندازی ماشین آلات راهداری زمستانی، بهسازی راهدارخانه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه راهداران و رؤسای ادارات راهداری بلافاصله پس از خاتمه راهداری زمستانی سال قبل یعنی تابستان انجام شده است.

نوروزی به وجود دو هزار و ۹۳۵ کیلومتر راه اصلی، یک هزار و ۹۲۴ کیلومتر راه روستایی و ۱۹۸ پل در استان تهران اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۴۵۰ نیروی راهدار در استان به حالت آماده باش هستند و ۲۷ باب راهدارخانه فعال است و مجموع ۲۷۴ دستگاه ماشین آلات راهداری، سبک، سنگین و نیمه سنگین در استان فعال است.

وی بر لزوم انجام هماهنگی‌های لازم با مسئولان ذی ربط استانی جهت آمادگی و اقدامات مورد نیاز در طرح راهداری زمستانی امسال تاکید کرد و افزود: هماهنگی لازم با فرماندهان و عوامل پلیس راه‌های استان به منظور هماهنگی بیشتر در خصوص هرگونه انسداد و بازگشایی و اعمال زنجیر چرخ، جلسات هماهنگی برگزار شده است.

نوروزی گفت: مسافرین و رانندگان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات از آمار و ارقام تردد در محورهای استان و کشور همچنین آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها و انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.141.ir مراجعه نموده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.