سازمان بورس منافع مردم را در نظر نمیگیرد/لزوم نظارت دولت بر بازار

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: هر روز قیمت اقلام اساسی گرانتر می شود و همین امر باعث شده سفره مردم و اقشار آسیب پذیر کوچکتر شود، از این رو به دولت توصیه می کنم نظارت بهتری بر بازار داشته باشد.

وی با تذکر به سازمان صداوسیما افزود: متاسفانه تبلیغات تجمل گرایی و مصرف گرایی روز به روز در این سازمان بیشتر می شود، در حالی که اینگونه تبلیغ کردن در صداوسیما در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. ضمن آنکه در بحث ها و میزگردها از تعداد خاصی از نمایندگان استفاده می کنند، در حالی که حتما می دانند که مجلس نزدیک به ۲۹۰ نفر نماینده دارد که باید از نظرات همه آنها استفاده شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با تذکر به سازمان بورس، اظهار داشت: متاسفانه سازمان بورس منافع مردم را در نظر نمی گیرد، چرا که دخالت های غیرعلمی سبب شده مردم اعتماد خود را به سازمان بورس از دست دهند.

پاک فطرت همچنین با بیان اینکه انتظار داریم مجلس از بحث تعارض منافع سطحی عبور نکند، چرا که امروز تعارض منافع در بسیاری از دستگاه ها و وزارتخانه ها وجود دارد، گفت: مثلا در وزارت بهداشت تعارض منافع سبب شده هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان نخبه برای آنکه بتوانند در رشته پزشکی تحصیل کنند، از کشور خارج شوند، در صورتی که اگر سهمیه دانشگاه ها در رشته پزشکی افزایش پیدا کرده بود، خانواده ها تا این حد متضرر نمی شدند و این همه ارز از کشور خارج نمی شد.