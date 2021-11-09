به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مسعود صادقی، مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر گفت: با توجه به اینکه در آستانه ورود به فصل سرما هستیم و با توجه به اهمیتی که به جهت تأمین سوخت گاز برای نیروگاهها وجود دارد، صرفهجویی برای همه زمینههای ممکن ضروری است.
وی با بیان اینکه یکی از زمینههای صرفهجویی در شبکههای برق، روشنایی معابر و بین شهری است، اضافه کرد: شبکههای روشنایی معابر و بین شهری کشور چیزی حدود ۱۰ میلیون چراغ را شامل میشود که باری معادل هزار مگاوات است.
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیتهایی که میتوانیم در کاهش مصرف مورد تاکید قرار دهیم، طرحهای تعدیل روشنایی معابر است.
وی تشریح کرد: تعدیل روشنایی معابر بهطور سنتی به این معناست که چراغهای روشنایی داخل شهر را بهصورت یک در میان درمیاورند و این مهم زمانی که کشور با محدودیت تأمین انرژی مواجه میشود موجب کاهش مصرف انرژی شبانگاه میشود.
صادقی با اشاره به تنظیم راهکارهای مناسب و علمی برای تعدیل روشنایی ادامه داد: شرکت توانیر در این زمینه رویکردی تحولگرا را در دستور کار قرار داده است و در طول سال گذشته اقدامات مهمی در چند محور صورت پذیرفته که یکی از آن موارد استفاده از فناوری چراغهای فوق کم مصرف شامل چراغهای الای دی و اس ام دی است که در این رابطه دستورالعملهای دقیق و مشخصات فنی کاملاً منطبق بر استانداردهای بینالمللی تهیه و تنظیم شده و جهت توسعه بکارگیری این فناوری در اختیار شرکتهای توزیع نیروی برق قرار گرفته است.
وی ادامه داد: محور دوم مسئله کنترل پذیری چراغهای روشنایی معابر شهری است که این کنترلپذیری امکان قطع و وصل شبکههای روشنایی را از راه دور در ساعت کم تردد نیمه شب فراهم میکند، همچنین در شرایط اضطراری یا زمان مضایق و دشواریهای خاص شبکه این فناوری اجازه میدهد که شرکت توزیع شبکههای روشنایی را در شرایط مورد نیاز و اضطراری قطع نماید و به تعبیری مانع قطعی شبکههای خانگی شود.
وی اضافه کرد: دستورالعمل فنی لازم برای این مبحث تهیه و تنظیم شده است که بر پایه استفاده از کنتورهای هوشمند است و امکان فرمانپذیری این نوع شبکهها از طریق کنتورهای هوشمند که مشخصات تابلوهای فرمان و روش کنترلی آن در اختیار همکاران شرکتهای توزیع قرار گرفته است.
به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر، هر دو این روشها به طریقی تست و آزمایش شده است.
وی افزود: در کلانشهر تهران که بهعنوان یکی از کلانشهرهای مهم است، تعویض ۱۰ هزار چراغ الای دی فوق کم مصرف با چراغهای جیوهای در دستور کار قرار دارد.
صادقی خاطرنشان کرد: تأمین منابع این کار از طریق مقررات خاصی تنظیم شده که امکان مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی را از محل صرفهجویی مصرف انرژی فراهم میآورد و یکی از روشهای تأمین مالی این فناوری از طریق صدور و مبادله گواهی برای سرمایهگذاران است.
این مقاممسئول اظهار کرد: این ظرفیت بسیار توانایی مهمی است که با توجه به امکانات قانونی و پتانسیلهای بودجهای که در کشور موجود بوده امکان اجرای این کار را فراهم آورده است که اگر حمایتهای سازمان برنامه و بودجه از این منظر اتفاق افتد، امکان تغییر تکنولوژی در ابعاد وسیعتری با مشارکت بخش خصوصی وجود خواهد داشت.
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر خاطرنشان کرد: توجه به فناوری IOT یکی از اقدامات دیگری بوده که در دستور کار قرار گرفته است و امکان توسعه این فناوری با مشارکت بخش خصوصی در حال بررسی بوده و بنظر میرسد بخشی از شرکتهای سازنده به این موضوع علاقهمند شده و مایل باشند که در توسعه این فناوری و کنترل پذیری شبکهها مشارکت موثرتری داشته باشند.
وی در پایاناظهار امیدواری کرد که در صورتیکه با پیگیریهای در دست اقدام موانع جهت سرمایهگذاری گسترده و ورود فناوریهای جدید در شبکه روشنایی معابر برداشته شود، در سالهای آتی با افزایش، ضریب نفوذ فناوریهای جدید مشترکان و جامعه بیشتر از گذشته از مزایای طرحهای جدید برخوردار بوده و روشهای سنتی تعدیل کمتر آزاردهنده خواهد شد.
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