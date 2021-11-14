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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۲۲

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

ثبت ۶ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

ثبت ۶ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت ۶ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۲۷ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۳۷ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۳۷۴ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه ۶ نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، ۲ هزار و ۸۴۲ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۹۹ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۱۳۰ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5351521

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