وام ودیعه مسکن گروهی۱۰۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، نشستِ برنامه‌ریزی و هماهنگیِ از سرگیریِ آموزش حضوری در دانشگاه‌ها با حضور رؤسای دانشگاه‌های معین و مادر کشور؛ معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع؛ آموزشی؛ پژوهشی و فناوری؛ فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، رئیس سازمان امور دانشجویان، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

مسعود گنجی در این نشست، اظهار داشت: در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مبالغ وام‌های دانشجویی ۳۰ درصد رشد داشته است و از طرفی وام تحصیلی برای دانشجویان متأهل دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد پرداخت می‌شود.

وی افزود: دانشگاه‌هایی که با کمبود ظرفیت خوابگاهی مواجه می‌شوند می‌توانند با استفاده از ظرفیت وام ودیعه مسکن نسبت به اجاره خوابگاه اقدام نموده و در اختیار دانشجویان قراردهند. وام ودیعه مسکن گروهی برای سال تحصیلی جدید، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این وام می‌تواند در تأمین خوابگاه، بخش عظیمی از کمبود ظرفیت خوابگاهی دانشگاه‌ها را برطرف نماید.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: وام ودیعه مسکن متاهلی نیز با افزایش ۳۰ درصدی در تهران به ۳۲ میلیون و پانصد، در کلان شهرها به ۲۶ میلیون و در سایر شهرها به ۱۹ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: ثبت نام وام دانشجویان از تاریخ ۱۲ آبان ماه آغاز شده و تا اول دی ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد و تاکنون ۶۰ هزار دانشجو نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده‌اند و برآورد می‌کنیم که ۱۵۰ هزار نفر متقاضی استفاده از وام‌های صندوق رفاه خواهند بود.

گنجی با بیان اینکه صندوق رفاه دانشجویان در سه بخش اعطای وام و تسهیلات، ارتقای خوابگاه‌ها و ارتقای آشپزخانه و سالن‌های غذاخوری فعالیت دارد، افزود: دانشگاه‌هایی که مشکل ارتقای خوابگاه و یا سالن غذاخوری دارند اگر تاکنون اقدامی نکرده‌اند می‌توانند تقاضاهایشان را ارسال کنند تا بر اساس بودجه‌ای که در اختیار صندوق است مساعدت لازم صورت پذیرد تا مشکلات ایشان مرتفع گردد.

وی خاطرنشان کرد: از بابت یارانه غذای دانشجویان، اعتباری در اختیار صندوق نیست، لیکن دانشگاه‌ها از سازمان برنامه و بودجه اعتباری را با عنوان یارانه ی غذا دریافت می‌کنند و نباید کوچک‌ترین مشکلی در این زمینه داشته باشند.

درخواست هیچ وام دانشجویی بی پاسخ نمی‌ماند

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: این صندوق در خصوص وام‌های دانشجویی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم که درخواست دانشجویان برای وام بدون پاسخ نماند.

گنجی خاطرنشان ساخت: تصمیمی برای الویت بندی وام دانشجویی نداریم و تلاش می‌کنیم با دریافت منابع مالی، هیچ درخواست وام دانشجویی بدون پاسخ نماند.

وی افزود: ثبت نام وام دانشجویی از ۴ آبان آغاز شد و تا یکم دی ادامه دارد و اسامی دانشجویانی که وام دانشجویی درخواست کرده‌اند به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال می‌شود و دانشجویان وام را دریافت می‌کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: مبلغ تمامی وام‌های دانشجویی ۳۰ درصد افزایش یافت و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ازدواج دانشجویی، وام دانشجویان متأهل دو برابر افزایش یافته است.

گنجی همچنین در مورد نرخ تغذیه دانشجویی تصریح کرد: دانشجویان در سال تحصیلی جدید فقط ده درصد مبلغ تمام شده غذا را پرداخت می‌کنند.