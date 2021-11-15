دریادار «ایرانی» به فرانسه سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به دعوت همتای فرانسوی خود برای شرکت در هشتمین اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیونز) به فرانسه سفر کرد.

دریادار ایرانی در خصوص اهداف سفرش گفت: محوریت اجلاس آیونز بحث امنیت اقیانوس هند است که کشورهای حاشیه این اقیانوس در ابعاد مختلف به ویژه مقابله با دزدی دریایی، ایمنی دریایی و کمک‌رسانی به شناورهایی که در اضطرار قرار می‌گیرند به آن اهتمام دارند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ۲ سال ریاست اجلاس آیونز را برعهده داشت و اکنون هم ریاست کمیته امنیتی را برعهده دارد، اظهار کرد: ما با هدف ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیته امنیتی و برنامه‌های آینده از جمله برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش دریایی در قالب کشورهای حاشیه اقیانوس هند در این اجلاس حضور پیدا کرده‌ایم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه کتابی نوشته‌ایم که زبان مشترک برای انجام عملیات در دریا خواهد بود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنین سندی را آماده کرده و در این اجلاس به فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند ارائه می‌کند که در آن به بحث امنیت این پهنه آبی تضمین خواهد کرد که این هم هدف دوم ما از شرکت در این اجلاس خواهد بود.

دریادار ایرانی تاکید کرد: آنچه در حاشیه اجلاس آیونز دنبال خواهیم کرد برگزاری دیدارهای دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه با اولویت بیشتر ارتقای سطح روابط دریایی خواهد بود. زبان دریا زبان مشترک همه کشورها است. شرایط دریا شرایطی است که امنیت و صلح را برای جهان به ارمغان می آورد.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته به جهانیان نشان داد این توانمندی را دارد که به خوبی و با اقتدار، امنیت را در شمال اقیانوس هند برقرار کند. فعالیت راهبردی نیروی دریایی ارتش همواره مورد توجه سازمان‌های بین المللی قرار گرفته و این مهم به برکت فرمانی است که ما از فرماندهی معظم کل قوا دریافت کردیم و ابلاغ شد که به طور ویژه به منظور مقابله با تروریسم دریایی حضور جدی داشته باشیم.