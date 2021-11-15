۸۰ درصد قطعات نیروگاهی ساخت داخل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی عیسیپور، مدیرکل دفتر فناوری و بومیسازی نیروگاههای شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار قطعه نیروگاهی داخل کشور ساخته شده است، گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص استفاده حداکثری از توان ساخت داخل و توانمندسازی شرکتهای داخلی و قطع وابستگی در شرایط تحریم، تأمین قطعات مورد نیاز در راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و شرکتهای زیرمجموعه از اولویت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: جهت رفع مشکلات نیروگاهها در خصوص قطعات با تکنولوژی بالا، این شرکت امکانسنجی ساخت داخل با هدف توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و ایجاد خط تولید قطعات و تجهیزات را در اولویت کارهای خود قرار داده و نتایج مؤثری در این بخش به سرانجام رسیده است.
عیسیپور با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد قطعات نیروگاهی داخل کشور ساخته شده و در چرخه تولید برق مورد استفاده قرار گرفتهاند، افزود: تمامی پرههای توربین گازی که دارای تکنولوژی پیچیدهای هستند و تا مقطعی تأمین آنها از معضلات نیروگاهها بود، توسط شرکتهای دانشبنیان در داخل کشور ساخته میشود و یا در حال ساخت هستند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار قطعه نیروگاهی با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال ساخت داخل شده است، گفت: بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته در سال جاری نیز ۳۶ قرارداد ساخت داخل به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان منعقد شده است.
مدیرکل دفتر فناوری و بومیسازی نیروگاههای شرکت برق حرارتی اضافه کرد: از طرفی برای تجمیع فعالیتهای صورت گرفته در زمینه ساخت داخل و ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم، این دفتر در راستای مأموریت سازمانی خود، عهدهدار مدیریت و به اشتراکگذاری این دانش در نیروگاهها است. بدین منظور در سایت تمامی شرکتهای مدیریت تولید برق درگاه ساخت داخل وجود دارد که تجربیات این حوزه در آن قابل مشاهده است.
وی تاکید کرد: درصددیم اطلاعات قطعات ساخته شده در بخش ساخت داخل سایت شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی به آدرس https://www.namaniroo.tpph.ir تجمیع و در اختیار عموم قرار بگیرد که هم اکنون این اطلاعات نیز توسط نیروگاهها در حال تکمیل است.
عیسیپور اضافه کرد: همچنین با توجه به نیاز شرکتهای زیر مجموعه به لیست سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات ذیصلاح و مورد تأیید، بر اساس آئیننامه اجرایی بند "الف" ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، شورای ارزیابی سازندگان، تولیدکنندگان و پیمانکاران خدمات تخصصی بخش تولید صنعت برق متشکل از مدیران شرکتهای تولید برق، مدیریت تولید برق، مادرتخصصی تولید برق حرارتی، دانشگاهی و پژوهشگاه نیرو تشکیل گردید.
مدیرکل دفتر فناوری و بومیسازی نیروگاههای شرکت برق حرارتی ادامه داد: این شورا با همکاری کمیته فنی بازرگانی و پژوهشگاه نیرو و انجام فراخوان در ستاد ایران، تاکنون نسبت به انتشار هشت لیست بلند از سازندگان داخلی اقدام کرده است.
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