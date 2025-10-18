عبدالرضا محمودی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که بومی‌سازی تجهیزات نیروگاهی از اولویت‌های راهبردی نیروگاه نکا بوده است، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار قطعه مورد نیاز این نیروگاه با پیگیری اداره ساخت داخل، نظارت کارشناسان شرکت و مشارکت سازندگان داخلی، طراحی و تولید شده است.

وی با اشاره به کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی در این حوزه افزود: قطعات تولیدشده با کیفیتی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی ساخته شده‌اند و نقش مهمی در پایداری عملیاتی نیروگاه و ارتقای دانش فنی داخلی ایفا کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا همچنین به عملکرد شش‌ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۱۰۲ نوع قطعه به تعداد ۳ هزار و ۸۱۱ عدد بومی‌سازی شده و ۴۸۰ قطعه دیگر نیز توسط کارکنان نیروگاه در کارگاه‌های داخلی ساخته یا بازسازی شده است.

محمودی رستمی دستیابی به این سطح از خودکفایی را حاصل هم‌افزایی میان شرکت‌های دانش‌بنیان، مهندسان داخلی و سازندگان توانمند دانست و افزود: در حال حاضر حدود ۹۵ درصد تجهیزات نیروگاه‌های نسل قدیم در کشور بومی‌سازی شده و طراحی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نسل جدید نیز در داخل انجام می‌شود.