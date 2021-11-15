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۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۳۴

امام جمعه دشتی:

مدیران با روحیه جهادی پیگیر مشکلات مردم دشتی باشند

مدیران با روحیه جهادی پیگیر مشکلات مردم دشتی باشند

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: مدیران باید با روحیه جهادی در صحنه حاضر و همواره پیگیر مشکلات مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان اظهار داشت: باید با برنامه ریزی دقیق و تهیه سند چشم انداز، کار جهادی و شبانه روزی این ظرفیت‌ها را شکوفا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تریبون نماز جمعه تریبون مطالبه گری خواهد بود، افزود: این موضوع به معنی نادیده گرفتن زحمات مدیران نیست بلکه کمک به شما در جهت انعکاس مشکلات است.

زاهد دوست ادامه داد: انتظار داریم مدیران شهرستان در هر حوزه برای آینده شهرستان برنامه داشته باشند و افقی برای دستگاه خود ترسیم کنند.

وی اضافه کرد: مدیران باید با روحیه جهادی در صحنه حاضر و همواره پیگیر مشکلات مردم باشند.

زاهد دوست با بیان اینکه همواره پیگیر مشکلات مردم هستم، بر ضرورت حضور مدیران در نماز جمعه تاکید کرد.

امام جمعه دشتی خاطر نشان کرد: تکریم ارباب رجوع و پاسخگو بودن به مطالبات مردم همواره باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد.

کد مطلب 5352543

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