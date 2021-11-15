مدیران با روحیه جهادی پیگیر مشکلات مردم دشتی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان اظهار داشت: باید با برنامه ریزی دقیق و تهیه سند چشم انداز، کار جهادی و شبانه روزی این ظرفیت‌ها را شکوفا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تریبون نماز جمعه تریبون مطالبه گری خواهد بود، افزود: این موضوع به معنی نادیده گرفتن زحمات مدیران نیست بلکه کمک به شما در جهت انعکاس مشکلات است.

زاهد دوست ادامه داد: انتظار داریم مدیران شهرستان در هر حوزه برای آینده شهرستان برنامه داشته باشند و افقی برای دستگاه خود ترسیم کنند.

وی اضافه کرد: مدیران باید با روحیه جهادی در صحنه حاضر و همواره پیگیر مشکلات مردم باشند.

زاهد دوست با بیان اینکه همواره پیگیر مشکلات مردم هستم، بر ضرورت حضور مدیران در نماز جمعه تاکید کرد.

امام جمعه دشتی خاطر نشان کرد: تکریم ارباب رجوع و پاسخگو بودن به مطالبات مردم همواره باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد.