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۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۲۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام:

نقش روحانیون در خدمت رسانی به زائران اربعین پررنگ بود

نقش روحانیون در خدمت رسانی به زائران اربعین پررنگ بود

ایلام- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: نقش روحانیون در خدمت رسانی به زائران اربعین در مرز مهران پررنگ بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علی نجفی در آیین تجلیل از فعالان اربعین در مهران ضمن تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته توسط هیئت‌های مذهبی و همچنین روحانیون مستقر و اعزامی در ایام اربعین در مهران، اظهار کرد: با توجه به بسته بودن و توقف زائران در مرز و شهر مهران، شاهد این بودیم که مردم خودجوش به خدمت رسانی به زائرین مانده در راه پرداختند و برگ زرین دیگری به افتخارات استان و شهر مهران افزودند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت روحانیون تبلیغی و مستقر به صورت برنامه ریزی شده یکی دیگر از برنامه‌هایی بود که اربعین امسال در مهران به خوبی انجام شد و در سال‌های بعدی با برنامه ریزی بهتر نقش روحانیون در خدمت رسانی روحانیون پررنگ‌تر خواهد بود.

نقش روحانیون در خدمت رسانی به زائران اربعین پررنگ بود

در ادامه برنامه‌های جشن میلاد امام حسن عسکری (ع) توسط مداح اهل بیت اجرا شد.

در پایان به تعدادی از ادارات شهرستان که در اجرای برنامه‌های اربعین و خدمت رسانی به زائران اربعین نقش مهمتری ایفا کرده بودند و همچنین تعدادی از فعالان مردمی مورد تقدیر قرار گرفتند.

نقش روحانیون در خدمت رسانی به زائران اربعین پررنگ بود

این مراسم به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام و با حضور مسئولان استان و شهرستان مهران و جمعی از خادمین اربعین و مردم در مسجد جامع شهر مهران برگزار شد.

کد مطلب 5352566

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