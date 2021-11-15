بازرس کل هرمزگان از مناطق زلزله زده فین بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مختاری بازرس کل استان هرمزگان در بازدیدی از مناطق زلزله زده شهر فین، به بررسی نحوه روند کمک رسانی، اسکان و بازسازی مناطق زلزله زده این شهر پرداختند و بر تسریع در روند کمک رسانی و بازسازی منازل، مدارس و زیر ساخت های خسارت دیده ناشی از زلزله تاکید کرد.

بازرس کل استان هرمزگان در ابتدای ورود، از نقاط آسیب‌دیده‌ی شهر فین بازدید و سپس در جمع مردم شهر فین و روستاهای اطراف حضور یافته، و ضمن استماع درد و دل ها و مشکلات مردم این مناطق و بر ضرورت رسیدگی هر چه سریعتر به مشکلات مردم این مناطق تاکید کردند.

مختاری همچنین برای بازدید به روستاهای زلزله زده از جمله سرزه، رضوان و مرکز بخش فین و.... رفتند و پس از بازدید از مناطق زلزله زده با برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران بخش فین با حضور بازرس کل استان، معاون نظارت و بازرسی، معاون استاندار و معاون هلال احمر ضمن تبادل نظر و بررسی مشکلات موجود مقرر گردید با توجه به مکفی نبودن امکانات اولیه مانند چادر با قید فوریت دستگاه های ذیربط نسبت به تخصیص چادر و رفع این مشکل اقدام لازم به عمل آورند.

در ادامه بازرس کل هرمزگان با تأکید بر تشکیل تیم های امدادرسانی و تسریع در ارائه خدمات و همچنین توزیع عادلانه خدمات در همه مناطق گفت: ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان مکلفند، با هماهنگی و هم افزایی در انجام امور، خدمات خود را به صورت عادلانه در همه مناطق توزیع کنند.