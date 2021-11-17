۲۷ هکتار از مزارع اسلام‌ آبادغرب زیر کشت زعفران قرار دارد

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش کم باران در سال‌های اخیر، اظهار کرد: به دلیل آنکه زعفران محصولی است که به آب بسیار کمی احتیاج دارد و فقط یک بار آبیاری در سال آن هم در ابتدای مهر ماه سبب رشد آن می‌شود بسیاری از کشاورزان از کشت گیاه زعفران استقبال می‌کنند.

وی افزود: کاشت گیاه زعفران به صورت پیاز است که این پیاز هفت سال در زمین تکثیر شده و در سال هفتم پس از برداشت گل زعفران، پیاز آن مورد تقاضا بوده و به فروش می‌رسد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب تصریح کرد: در حال حاضر ۲۷ هکتار از زمین‌های شهرستان اسلام آبادغرب زیر کشت زعفران قرار گرفته که بخش فیروزآباد با یازده هکتار بیشترین سهم را دارد.

کریمی بیان کرد: پرچم‌های گل زعفران به عنوان رنگینه مواد غذایی استفاده می‌شود که خواص دارویی هم دارد و ما به دنبال کشت بیشتر این گیاه در شهرستان اسلام آبادغرب خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت محصول زعفران اسلام آبادغرب با زعفران قائنات خراسان برابری می‌کند به طوری که زعفران اسلام آبادغرب توسط مردم قائنات خریداری و در آنجا به فروش می‌رسد.