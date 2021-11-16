راه و شهرسازی مدرک مهندسی سید مهدی هاشمی را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه و شهرسازی استان تهران، متأسفانه در روزهای اخیر خبرهایی بدون منبع موثق توسط افراد بی اطلاع در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر نامعتبر بودن مدرک تحصیلی سید مهدی هاشمی منتشر شده و بدون تحقیق و تفحص مورد بازنشر در فضای مجازی قرار گرفته است.

بدینوسیله اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی صحیح اعلام می‌دارد، مدرک تحصیلی سید مهدی هاشمی حسب پاسخ استعلام دریافتی از دانشگاه مورد تأیید بوده و پروانه اشتغال نامبرده معتبر است. لذا بازنشر چنین اخباری سبب تنزل اخلاق حرفه‌ای و انسانی می‌شود.

توصیه این نکته نیز ضروری است که روزنامه نگاران و صاحبان رسانه اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی می‌بایست نسبت به نشر و بازنشر موضوعات با نگاه به منبع اخبار دقت بیشتری داشته باشند تا مسیر خدمت رسانی به مردم دچار وقفه نشود.

این مسأله به خصوص در حوزه اخبار نظام مهندسی ساختمان مصداق بیشتری دارد و لازم است خبرنگاران در فضای مجازی با درک خوبی که از بار امانت قلم‌هایشان دارند میدان داری کنند، سازمانهای نظام مهندسی در کشور نماد توسعه پایدار هستند و توجه حرفه‌ای و پرسش از نهادهای مسئول ذیربط و مطالبه گری خبرنگاران از مراجع ذی صلاح بالاخص در این حوزه امری ضروری است.