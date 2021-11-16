ایدز به طور طبیعی در یک زن آرژانتینی درمان شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، این تحقیق در نشریه Annals of Internal Medicie منتشر شده است. بیمار مذکور زنی ساکن آرژانتین است که نام وی فاش نشده است. وی به نام بیمار اسپرانزا مشهور شده زیرا در این شهر آرژانتینی زندگی می‌کند. همچنین این نام در زبان اسپانیایی به معنای «امید» است. او یک فرزند دختر دارد که به ایدز مبتلا نیست و اکنون دومین فرزند خود را باردار است.

او در سال ۲۰۱۳ به ویروس ایدز مبتلا شد. از سال ۲۰۱۷ میلادی گروهی از محققان بین المللی دی ان ای بیمار را برای ردیابی نشانه‌های ویروس بررسی کردند. حتی هنگامیکه در مارس ۲۰۲۰ میلادی وی فرزندی به دنیا آورد، محققان جفت جنین وی را بررسی و آزمایش کردند. آنها پس از توالی دادن میلیاردها سلول تأیید کردند که ویروس اچ آی وی در بدن این زن وجود ندارد.

بسیاری از افراد با کمک پزشکی نوین می‌توانند ویروس را کنترل کنند و زنده بمانند. اما چنین افرادی به طور معمول نیازمند درمان‌های آنتی رتروویرال (ضد ویروس اچ آی وی) هستند تا از تکثیر ویروس مذکور جلوگیری کنند.

در تاریخ ۴ مورد درمان ایدز گزارش شده است. البته دو نفر آنها (بیمار برلینی و بیمار لندنی) پس از دریافت سلول‌های بنیادی درمان شدند. پیوند سلول‌های بنیادی فرایندی پر خطر است که روی بیماران متعدد و مختلفی آزمایش شده اما موفقیت آمیز نبوده است.

علاوه بر آنچه گفته شد، تاکنون محققان فقط یک مورد دیگر درمان ایدز را گزارش کرده‌اند. محققان در ۲۰۲۰ میلادی پژوهشی درباره لورین ویلنبرگ یا بیمار سانفرانسیسکویی منتشر کردند. به گفته پزشکان او نخستین فردی است که بدون دخالت پزشکی از ایدز نجات یافته است.

به این ترتیب ویلنبرگ و بیمار ناشناس آرژانتینی عضو گروه «کنترل کننده برگزیده» هستند. آنها در حقیقت مجموعه کوچکی از بیماران اچ آی وی هستند که سیستم ایمنی بدن آنها به طور طبیعی ویروس را نابود می‌کند.