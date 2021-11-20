به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم‌های «وضعیت قرمز»، اکران مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» با حضور جمعی از هنرمندان و بازیگران سینما از عصر جمعه ۲۸ آبان ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه رسمی این بسته فیلم کوتاه در موزه سینمای ایران آغاز شد.

در این مراسم که با برگزاری جشن امضا و ثبت عکس یادگاری عوامل با هنرمندان در محوطه موزه سینما آغاز شد، جعفر صانعی مقدم، سیاوش چراغی‌پور، شادی کرم‌رودی، امیر توده‌روستا، سعید خانی، بهمن ارک، امید شمس، علی عسکری، سعید نجاتی، بهزاد عبدی، عماد خدابخش، حسین دوماری، پدرام پور امیری، محمد حمزه‌ای، کیوان ساکت‌اف، ساقی سلیمانی، حسین ریگی، اردوان وزیری، رضا گمینی، محمد اشکان‌فر، وحید حسینی نامی، سجاد ایمانی، مهدی برزکی، مائده قطبی، صمد علیزاده، سامان خلیلیان، امیدرضا سپهری، سپیده دستینه، سوگل قلاتیان، الهام اخوان، محمد ربانی، مهرداد حسنی، افشین شاهسواری، امیر صداقتی، آکو زندکریمی، حامد بقاییان، سعید حسنلو، سمانه احمدی، نیما رحیم پور، متین خیبلی، آرش رواده، محمد توکلی، محمدحسین ابراهیمی، علی مردانی، حسن محمدی، حسین کاکاوند، سینا سعیدیان، مسعود میرزایی، بابک رفاهی، میلاد کفایی، سمانه بهزادپور، بهناز تاجیک، شاهین نعمتی، حسین میری، غزاله روغنی، مینا بختیاری، میثم دامن زه، شقایق آقازاده، مریم آقابابایی و … حضور داشتند.

سعید کشاورز کارگردان فیلم کوتاه «دم اژدها» به نمایندگی از فیلمسازان بسته «وضعیت قرمز» پشت تریبون رفت و ضمن معرفی دیگر فیلمسازها، در سخنانی گفت: خاستگاه فیلم کوتاه تجربه و آشنازدایی است، جایگاهی که سفارشی نیست و از جهان بینی و نگاه فیلمساز به زندگی و جامعه سرچشمه می‌گیرد. رسالت فیلم کوتاه ایجاد پرسش، بدعت و نوآوری در فرم و محتوا، شناسایی سیستم‌های بیمار جامعه، نقد و آگاهی بخشی است. سینمای کوتاه اندیشه محور و آبشخور آن در جامعه، اساطیر، آئین‌ها و باورهای ما است.

وی تصریح کرد: مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» بازتابی است از وضعیت کنونی و چالش‌های بخشی از جامعه و کوششی برای بیان ناگفته‌ها با کمترین لکنت ممکن. جامعه‌ای که رودی پایدار از پدیده‌های اگزوتیک در آن جاری است. از فرزند کُشی گرفته تا نخبه کُشی!

کشاورز بیان کرد: چند فیلم کوتاهی که پیش روی شما قرار خواهد گرفت نه صرفاً محصول زیست بلکه محصول ذهن‌های نا آرامی است که نمی‌توانند در مقابل پیرامون‌شان خاموش بمانند. امیدواریم از تماشای این فیلم‌ها لذت ببرید و زنجیره حمایت از فیلم کوتاه را قطع نکنید، چرا که سرمایه فیلم کوتاه چیزی جزء تماشاگران فرهیخته‌اش نیست.

سپس مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» در سالن سینماتوگراف موزه سینمای ایران روی پرده رفت. بسته فیلم کوتاه «وضعیت قرمز» که در سینماهای «هنر و تجربه» اکران می‌شود، متشکل از فیلم‌های کوتاه «صحنه» به نویسندگی و کارگردانی امیر مهندسیان، «سور بُز» به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان، «بی‌ریختی» به نویسندگی و کارگردانی محمد رحمتی، «شوفر» به نویسندگی و کارگردانی رضا نجاتی و «دم اژدها» به نویسندگی و کارگردانی سعید کشاورز است.