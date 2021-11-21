۷۰ درصد دانش آموزان مازندران کامل واکسینه شدند

علیرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق مصوبه ۹۱ ستاد ملی کرونا آموزشهای حضوری دانش آموزان مقطع اول متوسطه و ابتدایی از فردا شروع میشود، گفت: شیوه نامههای بهداشتی از قبل به مدارس ابلاغ شده است.
وی درباره واکسیناسیون دانش آموزان گفت: تاکنون ۹۵ درصد دانش آموزان ۲ تا ۱۸ سال نسبت به تزریق دوز اول واکسن اقدام کردند.
دهقان یادآور شد: ۷۰ درصد از دانش آموزان دوز دوم واکسن را دریافت کردند و شرایط برای حضور همه دانش آموزان در مدارس مهیا است.
وی با بیان اینکه در صورتی که فضای کلاس برای حضور دانش آموزان کافی باشد در کلاس حضور مییابند، ادامه داد: اگر تعداد دانش آموزان بیشتر از فضای موجود و پروتکلهای قید شده باشد، مدیران کلاسها را به صورت گروه بندی شده مدیریت خواهند کرد.
معاون آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: در کنار آموزشهای حضوری، آموزشهای مجازی و غیرحضوری و محتوای آموزشی همچنان ارائه میشود.
بیش از ۵۱۹ هزار دانش آموز در مازندران تحصیل میکنند.
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