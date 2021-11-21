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۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۴۱

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شوشتر:

بیش از ۶۰ خانوار شوشتری آسیب دیده امدادرسانی شدند

بیش از ۶۰ خانوار شوشتری آسیب دیده امدادرسانی شدند

شوشتر- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شوشتر از امدادرسانی به بیش از ۶۰ خانوار بر اثر آب‌گرفتگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی آهنگر شامگاه یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از به توزیع یک هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم در مناطق آسیب‌دیده از آب‌گرفتگی‌ها با مشارکت اعضای جمعیت هلال احمر و گروه‌های جهادی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این غذاها با همکاری فرمانداری و شرکت‌های امام خمینی (ره) و کارون تأمین شد، افزود: با توجه به اینکه آب‌گرفتگی در بخشی از شهرک علم الهدی فروکش کرده است، امدادرسانی و توزیع اقلام امدادی به بیش از ۶۰ خانوار ساکن در این منطقه آغاز شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شوشتر خبر داد: دو مرکز اسکان اضطراری در مدارس شهید امیدی واقع در منطقه گلزار و دبیرستان کشاورز واقع در شهرک علم الهدی آماده‌سازی و تجهیز شد که پذیرش خانوارهای آسیب‌دیده در این مراکز در حال انجام است.

آهنگر گفت: بازگشایی مسیر مسدود شده دفع آب‌های سطحی در این شهرک نیز با همکاری و تلاش تیم‌های هلال احمر، تیپ مخصوص ۴۵ تکاور ارتش، شهرداری، آبفا و راه و ترابری صورت گرفت.

کد مطلب 5357566

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