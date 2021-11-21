بیش از ۶۰ خانوار شوشتری آسیب دیده امدادرسانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی آهنگر شامگاه یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از به توزیع یک هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم در مناطق آسیب‌دیده از آب‌گرفتگی‌ها با مشارکت اعضای جمعیت هلال احمر و گروه‌های جهادی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این غذاها با همکاری فرمانداری و شرکت‌های امام خمینی (ره) و کارون تأمین شد، افزود: با توجه به اینکه آب‌گرفتگی در بخشی از شهرک علم الهدی فروکش کرده است، امدادرسانی و توزیع اقلام امدادی به بیش از ۶۰ خانوار ساکن در این منطقه آغاز شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شوشتر خبر داد: دو مرکز اسکان اضطراری در مدارس شهید امیدی واقع در منطقه گلزار و دبیرستان کشاورز واقع در شهرک علم الهدی آماده‌سازی و تجهیز شد که پذیرش خانوارهای آسیب‌دیده در این مراکز در حال انجام است.

آهنگر گفت: بازگشایی مسیر مسدود شده دفع آب‌های سطحی در این شهرک نیز با همکاری و تلاش تیم‌های هلال احمر، تیپ مخصوص ۴۵ تکاور ارتش، شهرداری، آبفا و راه و ترابری صورت گرفت.