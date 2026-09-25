از بوکس تا قایقرانی؛ قویدل: دوست داشتم مدال خوشرنگ تری بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی قایقرانی کایاک دو نفره مردان ایران صبح امروز با ترکیب علی آقامیرزایی پیمان قویدل موفق شد به مدال برنز بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن دست یابد. این سومین مدال پی در پی پیمان قویدل در بازیهای آسیایی می باشد که هر سه به رنگ برنز بوده است.

پیمان قویدل در پایان این رقابت در نشست خبری که در محل بازیها برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: بازیها بسیار خوب بود. دوست داشتیم مدال خوشرنگ تری نسبت به بازیهای آسیایی قبلی بگیریم اما امروز روزمان نبود. مانند دو دوره قبل مدال برنز گرفتیم و این برای ما خوشحال کننده نیست و حداقل برای من این طور است. امیدوارم فرصت دیگری باشد تا بتوانم مدال بهتری بگیریم.

وی افزود: بازیهای آسیایی برای ایرانی ها رویداد مهمی بوده است. همه کشورها برای مدال بازیها تلاش می کنند اما ما ایرانی ها چهار سال خیلی تمرین کرده ایم، چهار سال با شدت برای این بازیها تمرین می کنیم. امیدوار بودم با این تلاش مدال خوشرنگ تری نسبت به جاکارتا و چین بگیریم اما مدال برنز گرفتیم.

قویدل در ادامه درباره توصیه به جوانانی که قصد ورود به رشته قایقرانی را دارند، گفت: به نظرم اگر می‌خواهید وارد این رشته شوید، باید صددرصد توانتان را بگذارید و همه سختی‌ها را به جان بخرید. اگر قرار است ۸۰ درصد توانتان را بگذارید و ۲۰ درصد تمرکزتان جای دیگری باشد، نمی‌شود. باید ۱۰۰ درصد تمرکز کنید.

ملی‌پوش کایاک ایران ادامه داد: وقتی وارد قایقرانی شدم، علی آقامیرزایی را که الان همراه او مدال گرفتم، در تلویزیون می‌دیدم. سال ۹۲ بود و من تازه از بوکس آمده بودم و شناختی از قایقرانی نداشتم. دو سال تمرین کردم و سختی‌هایی کشیدم که شاید حتی در فیلم‌ها هم ندیده باشم. بعد از آن در سال ۹۴ به تیم ملی رسیدم و در سال ۹۷ در بازی‌های آسیایی جاکارتا شرکت کردم و مدال گرفتم. آن زمان ۲۳ ساله بودم که قایقرانی را شروع کردم.

دارنده نشان برنز بازیهای آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: هر کسی به شما می‌گوید سنتان زیاد است یا نمی‌توانید، به حرفش گوش نکنید. به حرف دلتان گوش کنید، جلو بروید و سختی‌ها را به جان بخرید.