به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دفتر «هادی العامری»، رهبر ائتلاف الفتح از دیدار او با «اریک شووالیه»، سفیر فرانسه در بغداد خبر داد.

در این دیدار که در دفتر هادی العامری انجام شد، موضوعاتی مختلفی از جمله پرونده انتخابات عراق و مسئله خروج نیروهای بیگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سفیر فرانسه نیز در دیدار خود با هادی العامری، روابط دیپلماتیک کشورش و عراق و برخی دیگر از مسائل را مورد بحث و بررسی قرار داد.

العامری در این دیدار دلایل قاطع مبنی بر تقلب در انتخابات پارلمانی را مورد تاکید قرار داد و گفت این اسناد و مدارک تسلیم دادگاه فدرال شده است و ما در انتظار حکم عادلانه این دادگاه هستیم، هرچند کمیساریای انتخابات به گفته العامری تاکید کرده که توانمندی برگزاری انتخابات را ندارد و عملکرد بدش باعث برهم خورد شرایط صحنه سیاسی عراق شده است.

رهبر ائتلاف الفتح در ادامه همچنین به سفیر فرانسه یادآور شد که نیروهای بیگانه می‌بایست تا پایان سال جاری میلادی و در چارچوب توافقی که دولت عراق داشته خاک این کشور را ترک کنند و دیگر کشورها نیز باید به امر متعهد باشند.

روز گذشته همچنین هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق از لغو نتایج ۱۸ درصد حوزه‌های انتخابات پارلمانی اخیر این کشور خبر داد و تأکید کرد: لغو این حجم از حوزه‌های انتخاباتی، تغییر فاحشی در نتایج انتخابات ایجاد می‌کند.

دفتر العامری با صدور بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: رئیس ائتلاف فتح در دفترش در بغداد با یک هیئت جبهه ترکمانی به ریاست «حسن توران» دیدار کرد. دو طرف در این دیدار تأکید کردند تناقض‌ها در اعلام نتایج و سو مدیریت کمیسیون عالی انتخابات در روند برگزاری آن، در ایجاد آشوب فراگیر در عرصه تحولات سیاسی کشور نقش بسزایی داشت.

در این بیانیه به نقل از هادی العامری آمده است: تصمیم هیئت قضائی برای باطل کردن برخی از حوزه‌های انتخاباتی که در ساعت ۶ روز انتخابات بسته نشدند، به باطل شدن نتایج بیش از ۶ هزار حوزه منجر خواهد شد. همچنین حدود ۴ هزار حوزه به علت اثر انگشت‌های تکراری باطل شده است. این یعنی نتایج ۱۰ هزار حوزه لغو خواهد شد که حدود ۱۸ درصد مجموع همه حوزه‌های رأی گیری در عراق است که شمار آن به ۵۵ هزار حوزه می‌رسد.

العامری افزود: این اعداد و ارقام، بزرگ و تأثیرگذار هستند و باعث ایجاد اختلاف فاحش و تغییر بنیادی در نتایج انتخابات خواهد شد.