شعله ور شدن انقلاب مردمی در صورت ابقای نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، شخصیت‌های برجسته ترکمن در استان دیالی عراق مخالفت خود را با ابقای نظامیان آمریکایی در کشورشان پس از ژانویه ۲۰۲۲ اعلام و تأکید کردند در صورت ابقای این نظامیان، انقلابی مردمی در عراق شعله ور خواهد شد.

«ارشد اوغلو» سیاستمدار ترکمن در مصاحبه با المعلومه ضمن تأکید بر این موضع گفت: نظامیان آمریکایی مسئول بخش بزرگی از بحران‌های امنیتی عراق هستند، به ویژه که آنها قبل و بعد از سال ۲۰۱۴ نقش مشکوکی در حمایت از هسته‌های افراطی و تروریستی ایفا کرده‌اند و حضور این نظامیان، بر کل تحولات امنیتی عراق تأثیر منفی دارد.

اوغلو افزود: موضع «جبهه ترکمن‌های» عراق در حمایت از اخراج نظامیان آمریکایی و باقی نماندن حتی یک نظامی آمریکایی پس از ژانویه ۲۰۲۲، واضح و قاطع است.

«حسن البیاتی» یکی دیگر از شخصیت‌های برجسته عشایر ترکمن عراق در این خصوص به المعلومه گفت: ترکمن‌ها از موضع نیروهای ملی در مخالفت با حضور نظامیان آمریکایی در عراق حمایت می‌کنند و ما معتقدیم کشورمان قادر است زمام امور خود را به دست بگیرد و بر تهدیدات بی ثبات کننده فائق آید.

البیاتی ادامه داد: اگر در ابتدای سال آینده نظامیان آمریکایی از عراق خارج نشوند، انقلابی مردمی شکل خواهد گرفت. نظامیان آمریکایی به نیروهای حشد شعبی و سایر نیروهای امنیتی عراق ضربه زده‌اند و خروج آنها از عراق، ضرورتی ملی است.

نیروهای ملی عراق از اخراج نظامیان آمریکایی از کشورشان در پایان سال جاری میلادی حمایت می‌کنند و این اقدام را ضرورتی ملی برای پایان دوره‌ای می‌دانند که پیامدهای منفی زیادی برای امنیت و ثبات عراق داشته است.