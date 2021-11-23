پینگ پنگ باز ملی پوش ایران موفق به شکست حریف بلاروسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان از امروز سه شنبه در هیوستون آمریکا آغاز شد.
امیر حسین هدایی اولین نماینده ایران بود که در بخش انفرادی این مسابقات به میدان رفت.
وی در اولین دیدار با پلاتونوف از بلاروس رقابت کرد و با نتیجه ۴ بر ۳ موفق به کسب پیروزی شد.
هدایی دومین دیدار خود در مسابقات تنیس روی قهرمانی جهان را برابر فان ژنگ دونگ از چین برگزار میکند.
نوشاد عالمیان دیگر نماینده ایران در بخش انفرادی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان است که در اولین دیدار خود به مصاف نماینده چین تایپه میرود.
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