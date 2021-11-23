به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سبحانی عصر سه شنبه در جلسه ساماندهی سگهای بلاصاحب و افراد بی سرپناه در دادگستری انزلی، اظهار کرد: نظارت و پیگیری حقوق عامه از وظایف دادستانی است
وی با اشاره به شکایات متعدد شهروندان در خصوص معضل سگهای ولگرد در سطح شهر و روستاهای انزلی، افزود: طرح شکایت در خصوص سگهای ولگرد باید خطاب به شهرداری باشد و نباید علیه شهردار شکایت شود.
سبحانی با بیان اینکه نباید با توسل به خشونت به دنبال حذف کامل سگها بود ادامه داد: باید با تصمیم گیری درست و نظارت شبکه بهداشت و حامیان حیوانات و شهرداری و اداره دامپزشکی عقیم سازی سگهای بلاصاحب انجام شود.
دادستان انزلی با اشاره به رها سازی سگهای ولگرد از شهرهای دیگر در انزلی توسط افراد ناشناس، اضافه کرد: در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی سگهای بلاصاحب را در این شهر رها کنند شهرداری میتواند با عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی نسبت به آن افراد اعلام جرم کند.
سبحانی با اشاره به تعطیلی پناهگاه سگهای ولگرد در انزلی و لزوماطلاع رسانی از طریق رسانهها و فضای مجازی، گفت: علاوه بر تشکیل کار گروهی متشکل از بخشداری، دامپزشکی، شهرداری و حامیان حیوانات، لازم است با انعقاد قرارداد همکاری دهیاران در روستاها با درمانگاههای دامپزشکی با نظارت بخشداری، نیروی انتظامی نیز با کسانی که اقدام به کشتن سگها و یا حیوان آزاری میکنند مطابق قانون رفتار کند.
متکدیان و افراد بی سرپناه ساماندهی شوند
دادستان انزلی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی متکدیان و افراد بی سرپناه و کارتن خوابها، اظهار کرد: اشخاصی که برای تکدی گری یا فروش مواد تحت امر دیگران هستند و همچنین افرادی که تنها به دلیل بی سرپرستی و مشکلات مالی کارتنخواب هستند شناسایی شوند.
سبحانی افزود: نیروی انتظامی باید کسانی را که افراد را تحت امر خود وادار به تخلف میکنند شناسایی و با آنان برخورد قانونی کند.
وی اضافه کرد: اداره بهزیستی، شهرداری و سمنها به صورت اشتراکی افراد بی سرپرست را تحت پوشش حمایتی قرار داده و شهرداری و بهزیستی قبل از ورود کارتون خوابها به سامانکده اقدامات لازم در خصوص آزمایش هپاتیت، ایدز و تست کرونا را با همکاری شبکه بهداشت انجام دهند.
دادستان انزلی همچنین گفت: پس از انجام غربالگری افراد بی سرپرست و کارتن خوابها برای آنها کارت شناسایی سلامت و کارت تردد به اقامتگاه موقت از سوی شبکه بهداشت و درمان و بهزیستی صادر شود.
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