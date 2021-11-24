به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی امروز چهارشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان در مصلای الغدیر خرم آباد در سخنانی با تاکید بر اینکه امروز در سراسر استان لرستان ۱۳ هزار نفر بسیجی در قالب سازمان‌های فرهنگی، امنیتی، دفاعی و اقشار در این رزمایش حضور دارند اظهار داشت: در مراسم امروز مصلای الغدیر نیز ۱۹ گردان امنیتی، دفاعی، بیت المقدس، فاتحین مدافع حرم، عشایری، خواهران کوثر و اقشار مختلف حضور دارند.

وی با بیان اینکه بسیجی یک تفکر و فرهنگ است عنوان کرد: هر جایی که این فرهنگ باشد، در همان جا نقش و اثر بخشی آن را شاهد خواهیم بود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تاکید بر اینکه این فرهنگ به مثابه یکی از ظرفیت‌های درون زای کشور است که موازنه ساز در برابر تهاجم ترکیبی دشمن است افزود: دشمن در هر عرصه‌ای که تهاجم کند بسیجی به تناسب و اقتضای همان تهاجم شکل می‌گیرد و موازنه قوا را شکل می‌دهد.

سردار کشکولی با اشاره به اینکه این فرهنگ و تفکر بسیجی چند مشخصه دارد ادامه داد: فرهنگ و تفکر بسیجی امروز تکیه گاه مطمئنی برای جنگ با تحریم و تحریف است، امروز جنگ اصلی ما در این دو حوزه است.

وی، ولایت محوری، عمل صالح و پرهیزکاری، ایثار و مقاومت، آگاه، بصیر، موقعیت شناسی، پیش روند و پیش برنده، مردمی بودن، سعه صدر و انتقاد پذیری، پاسدار هویت ایرانی و اسلامی، امید آفرینی، تکلیف گرایی و نتیجه محوری را از ویژگی‌ها و شاخصه‌های بسیج عنوان کرد و گفت: امیدواریم این شاخصه‌ها در شخصیت همه آحاد بسیج نهادینه و به جامعه هم منتقل شود.