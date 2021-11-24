به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بسیج، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت هفته بسیج با بیان اینکه کشور ما با همه کشورهای دنیا یک سری تفاوت‌ها و یک سری وجوه مشترک دارد، گفت: وجوه مشترک ما با دنیا این است که ما دنبال ارتقا تکنولوژی و امکانات، به ویژه در حوزه نظامی هستیم و برای دفاع از کشور، انقلاب، نظام و مردم‌مان به دنبال این کارها هستیم.

وی تصریح کرد: تنها چیزی که دنبال نمی‌کنیم سلاح اتمی است و هر چیز دیگر را برای دفاع از کشور، مملکت و مردم مان دنبال می‌کنیم. دستاوردهای بسیار زیادی هم داشته ایم؛ یعنی سرعت عمل مان چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی به صورت میانگین بیشتر از همه دنیا است و این به برکت خون شهدا و رهبری‌های امام (ه) و مقام معظم رهبری است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: این چیزها را دنیا هم دارند و همه داریم دنبال می‌کنیم که پیشرفته بشویم و دارای برجستگی‌هایی باشیم، اما آن چیزی که کشور ما دارد و همه کشورهای دنیا ندارند، بسیج است.

سردار شکارچی اضافه کرد: به دنبال ساخت و تولید قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین سلاح و تجهیزات نظامی هستیم.

وی با بیان اینکه ما یک «سری داشته» داریم و این در همه کشورهای دنیا مشترک است، اظهار داشت: دنیا هم این را می‌داند و ما مرتب رزمایش انجام می‌دهیم یا نشان می‌دهیم. تمرین می‌کنیم و در بعضی از عملیات‌های جدی مثل عملیات عین الاسد از آن استفاده می‌کنیم. یا در هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی از آن استفاده می‌کنیم و دنیا این را می‌بیند و چشم‌های دنیا به این توانایی و اقتدار باز است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: این یک رقابت جهانی است و در همه دنیا وجود دارد، ما هم یک کشوریم مثل همه کشورهای جهان و در این حوزه فعالیت می‌کنیم.

سردار شکارچی تاکید کرد: آنچه که ما داریم و همه دنیا ندارد بسیج است که این خیلی مهم است. آنچه که پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی و زیرساخت اصلی اقتدار انقلاب اسلامی بوده بسیج است و بسیج یعنی مردم. در دوران دفاع مقدس اگر بسیج را نداشتیم حتماً شکست می‌خوردیم.

وی تصریح کرد: چرا این را می‌گویم؟ چون جبهه جنگ یک عرض و طول دارد. درست است که سلاح‌های پیشرفته مثل هواپیماهای پیشرفته، موشک‌ها و امثال این‌ها عمق استراتژیک یک کشور را هدف می‌گیرند، اما تا زمانی که نیروی انسانی پیاده نکنند، نمی‌توانند در جنگ غلبه پیدا کنند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه فقط با سلاح نمی‌شود به پیروزی رسید، گفت: بسیج در دوران دفاع مقدس یک عمق راهبردی ایجاد کرده بود. عمق راهبردی یعنی یک خانمی با دو هزار کیلومتر فاصله از خط مقدم جبهه برای رزمنده‌ای که در شلمچه می‌جنگید، توشه تهیه می‌کرد و به خانواده اش رسیدگی می‌کرد یا به مداوای مجروحان می‌پرداخت.

سردار شکارچی افزود: همه کشور به نام بسیج پشت این جبهه بودند؛ اگر دولتمردان ما هم به اندازه بسیج به صحنه می‌آمدند، اتفاقات دیگری در هشت سال دفاع مقدس می‌افتاد.

اگر بسیج نبود، پشتیبانی جنگ صد درصد قطع می‌شد

وی تاکید کرد: بسیج تمام عیار و با تمام توان به صحنه آمد و این عمق را برای ما درست کرد. چون دارای عمق راهبردی بودیم، عمق ما اصلاً آسیب ندید و فقط لبه خطوط مان آسیب می‌دید. آنجایی که رخ به رخ با دشمن بودیم، به میزانی که آسیب می‌زدیم کمی هم آسیب می‌دیدیم. اما عمق ما آسیب آنچنانی ندید شما نگاه کنید نزدیک ۴۳ سال از انقلاب گذشته است و در این ۴۳ سال جوانان کشور ما رابطه شأن را با شهدا قوی‌تر از دوران دفاع مقدس کرده‌اند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: هرگاه دشمن موفق شود این بسیج را از میان ببرد آن عمق راهبردی ما را از بین خواهد برد. هر چقدر ما روی این عمق و روی بسیج سرمایه‌گذاری کنیم، عمق راهبردی مان را هم گسترش داده ایم و تعمیق بخشیده ایم؛ یعنی ریشه‌هایش را در اعماق فرو برده ایم. بسیج غیرقابل شکست خواهد شد. بیشتر قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی از پیوند این نظام با بسیج و پیوند بسیج با نظام است.

سردار شکارچی با اشاره به اینکه اگر بسیج نبود پشتیبانی جنگ صد درصد قطع می‌شد و کسی جبهه را پشتیبانی نمی‌کرد، تصریح کرد: بالغ بر ۹۰ درصد پشتیبانی جنگ همین مردم در قالب بسیج بودند که پشتیبانی می‌کردند. نکته قابل توجه و تفاوت دفاع مقدس با وضعیت حال حاضر این است که کشور عزیز ما در زمان دفاع مقدس به تنهایی نه تنها با کشور عراق، بلکه با ۳۰ کشور در تقابل و جنگ بود. بطور مثال حتی از دیدگاه مادی اگر بخواهیم به آن نگاه کنیم دارایی‌های ایران در مقابل دشمن عددی به حساب نمی‌آمد.

در دفاع مقدس دندان‌های نیش آلود ارتش بعث کشیده شد

وی با بیان اینکه در ۸ سال دفاع مقدس دندان‌های نیش آلود ارتش بعث توسط جمهوری اسلامی کشیده شد، تصریح کرد: دم آن‌ها را بریده و تن آن‌ها را زخمی کردیم. در همین حین آمریکا نه به تنهایی بلکه در واقع با حضور ناتو درحالی به عراق حمله کرد که ارتش و رژیم صدام طی هشت سال جنگ پیاپی دچار از هم پاچیدگی شده بود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: در قالب مقایسه بیش از ۳۰ کشور قدرتمند دنیا مثل آمریکا انگلیس، اتریش، آلمان، شوروی سابق، اسپانیا و هر کشور قدرتمند دنیا که بتوان برچسب قدرت به پیشانی آن‌ها بچسباند، پشتیبان عراق بودند و حتی کشورهایی که دارای قدرت نظامی نبودند مثل عربستان سعودی، کویت، امارات، بحرین و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس به کمک‌های مادی پرداختند؛ درنتیجه عراق هیچ‌گونه مشکل مادی، تبلیغاتی، سیاسی، رسانه‌ای و اطلاعاتی نداشت.

سردار شکارچی با تاکید بر اینکه صدام تنها در خط مقدم جنگ نوکری کشورهایی از قبیل آمریکا و در واقع کشورهای قدرتمند دنیا را می‌کرد، گفت: در واقع یک وظیفه‌ای را بنا به دستور آن‌ها باید انجام می‌داد و آن مقابله با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. از طرف دیگر جمهوری اسلامی که به تنهایی به پیروزی رسید دلیل مادی داشت؟ یا امکاناتی که امروز به آن رسیده ایم را در زمان جنگ داشت؟

هرکسی خواهان محو اسرائیل باشد رزمنده مسلمان است

وی با اشاره به اینکه با تمام سختی‌ها ایران در مقابل عراق و کشورهای پشتیبان عراق پیروز شد، اما قاطعانه می‌گوئیم آمریکا با همه امکانات و پشتیبانی‌هایی که در دست داشت به عراق حمله کرد، ولی پیروز میدان نبود، گفت: چرا که هیچ دستاوردی در عراق نداشت. بازهم ادامه دستاوردهای دفاع مقدس بود که نصیب رزمندگان اسلام شد. حال امروز برای رزمندگان اسلام جغرافیا تعریف نمی‌کنیم.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: مقصود از رزمندگان اسلام یعنی رزمندگان جهان اسلام؛ امروز ما انصارالله یمن، حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق و حماس فلسطین را رزمندگان اسلام می‌دانیم؛ هرکسی که تیری به سمت استکبار جهانی شلیک کند و خواهان فروپاشی اسرائیل و محو اسرائیل باشد رزمنده مسلمان است و از دید ما، آن رزمنده قابلیت پشتیبانی دارد و حتماً هم پیروز می‌شود.

سردار شکارچی تاکید کرد: نکته اصلی اینجاست که آمریکا در عراق چه دستاوردی داشت؟ هیچ دستاوردی نداشت، با تمام قوا و همه امکانات و با وجود پشتیبانی همه کشورهای حامی، دستاوردی در مقابل آن مار زخمی بدون نیش و در واقع له شده (عراق) نصیبش نشد.

وی اضافه کرد: آنچه که ما را در جنگ به پیروزی رساند مجموعه رزمندگان اسلام بودند که آن نگین اصلی این رزمندگان اسلام، بسیج بود. اگر در ارتش هم کسی موفق می‌شد با همان تفکر بسیجی بود.

دستور کار دشمن، جنگ نرم است

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: اگر یک گردان ارتش یا فرمانده ارتش و یا شهید صیاد شیرازی و بابایی در ارتش در جنگ می‌درخشند به خاطر داشتن همان تفکر بسیجی است. این تفکر هرچقدر در دوران دفاع مقدس به آن نیاز بود، امروز به مراتب بیشتر نیازمند آن هستیم؛ چرا که روش جنگ دشمن با نظام جمهوری اسلامی و رزمندگان اسلام، در واقع با آن رزمندگانی که در سراسر جهان علیه نظام سلطه در حال جنگ هستند، تغییر کرده است.

سردار شکارچی افزود: دشمن تا دیروز متکی به جنگ سخت به سلاح و تجهیزات، امکانات، بمباران و شهید کردن، ویرانی و به لحاظ مادی به دنبال این نوع جنگیدن بود. نمی‌توان گفت که دشمن از این نوع جنگیدن عبور کرده ست هنوز از دستور کار دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی همچنان خارج نشده است. اما به دلیل شکست‌های پی در پی که در این ۴۳ سال گذشته نظام سلطه از انقلاب اسلامی و رزمندگان مسلمان خورده بود، روش جنگ را عوض کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های بسیار مهمی که در دستور کار دشمنان ما وجود دارد، روش جنگ نرم است، گفت: آن چیزی که می‌تواند توان ما را از بین ببرد و این قدرت بسیار مهمی که بسیج در اختیار نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی قرار داده است، از بین ببرد، سلاح، زیردریایی و حتی بمب اتم یا سلاح شیمیایی نیست؛ آنچه که می‌تواند این قدرت را از بین ببرد جنگ نرم است.

جنگ نرم یعنی گرفتن روحیه جهادی و تفکر بسیجی

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: جنگ نرم را می‌توان این گونه معنی کرد و آن یعنی گرفتن اراده، معنویت، روحیه جهادی و تفکر بسیجی؛ در یک کلمه گرفتن تفکر بسیجی از اوست که این خود نیز از عوامل فروپاشی ما می‌تواند باشد. امروز شاهد هستیم که تمام دنیا برای این کار بسیج شده و میلیاردها دلار هم هزینه می‌کنند.

سردار شکارچی تاکید کرد: اگر این تفکر بسیجی از بسیجی گرفته شود، حتماً دیگر سلاح هم علیه نظام سلطه به دست نخواهد گرفت؛ حتماً دیگر در میدانی مثل میدان شلمچه هم حضور پیدا نخواهد کرد و حتماً اگر جبهه جنگی تشکیل شود، آن جبهه جنگ توسط مردم و توده مردم پشتیبانی نخواهد شد. یکی از رسالت‌های بسیار مهم بسیج، حفظ تفکر بسیجی است که به قیمت خون شهدای ما از سال ۴۲ به وجود آمده و تا به امروز استمرار و گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: اگر حول این تفکر بسیجی نگهبانان با بصیرت، هوشمند و هوشیاری نداشته باشیم، قطعاً دشمن از جایی رخنه خواهد کرد و زمانی که رخته کرد، به شکل جنگ سخت به آن توسعه خواهد داد و زمانی که رخنه خود را توسعه داد، نهایتاً نقاط کانونی این تفکر را مورد هدف قرار داده و این نقاط کانونی را از بین می‌برند و زمانی که این نقاط کانون تفکر بسیجی از بین رفت، عملاً این بسیج فروپاشی شده است؛ ممکن است جسمی از آن باقی باشد، ولی روحی از آن عملاباقی نخواهد بود.

دشمنان هیچ‌گونه تحلیلی از تفکر بسیجی ندارند

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: در زمان عملیات آزادسازی خرمشهر تجسم کنید مثلاً در یک جایی حدود ۲۰۰ تانک و نفربر مجهز و قدرتمند به تعدادی کمتر از تعداد خودشان حمله ور می‌شود؛ یعنی تعداد آدم‌ها از تعداد تانک‌ها و نفربرها کمتر هستند و این آدم‌ها سلاح و تجهیزاتی که دراختیار دارند، همه سلاح و تجهیزات توانایی از بین بردن آن حجم سنگین تجهیزات را ندارند و تنها تعداد محدودی توانایی مورد هدف قرار دادن این نفربرها و تانک‌ها را دارند.

سردار شکارچی افزود: به طور مثال این منطقه را در نظر بگیرید؛ حد فاصل ایستگاه حسینیه پشت جاده اهواز- خرمشهر. بعد از عملیات بیت المقدس یک منطقه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر، حدود ۱۶۰ تا حداکثر ۱۸۰ نفر آرایش جنگی دارند؛ در حالی که حدود ۲۰۰ تانک و نفربر به آن‌ها حمله کرده و از بین این‌ها هم تنها ۲۰ نفر هستند که سلاحی دارند که می‌توانند به این تانک‌ها شلیک کنند.

وی تصریح کرد: همه موشک‌های آر پی جی ۷ و موشک دراگون وغیره که در اختیار بود، ۵۰ موشک می‌شود و همه این‌ها به هدف هم بخورند بازهم حدود ۱۵۰ تانک و نفربر باقی خواهد ماند؛ چه عاملی باعث می‌شود که این خط با این هجمه دشمن سقوط نمی‌کند درحالی که حدود هزاران گلوله سنگین توپ و خمپاره از بالا روی سر آن‌ها ریخته می‌شده است، در همین حال هواپیماها و بالگردهای دشمن هم از موشک و راکت استفاده می‌کند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اظهار داشت: بنده به عنوان شاهد تمام این ماجراها می‌گویم که رزمندگان با تمام سختی‌ها و حجم عظیم حمله دشمن در سنگرهای خود ایستادگی کردند. چرا یک بسیجی که هیچ پست و مقامی و حتی حقوقی ندارد این گونه مقاومت می‌کند؟ تنها پاسخ همان تفکر والای بسیجی است.

سردار شکارچی با طرح این سوال که آیا چنین تفکراتی در معادلات جهانی قابل گنجانده شدن است؟ گفت: یکی از عواملی که دشمنان را به اشتباه می‌اندازد تحلیل اشتباه از تفکر بسیجی است؛ در واقع هیچ‌گونه تحلیلی از تفکر بسیجی ندارند.

دایره بسیج در حال توسعه در جهان اسلام است

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کارشناسانی به کمک دشمن آمده و راه و رسم جنگیدن را تغییر داده اند، افزود: سلاح و امکانات در جنگ بسیار مهم بود، اما مهمتر از آن این است که سلاح در دست چه کسانی باشد. به طور مثال در جنگ شاهد بودیم تانک‌هایی که در اختیار یک بعثی بود تا متوجه یک تهدید جدی می‌شد، تانک را تحویل می‌داد و شعار الموت صدام سر می‌داد و تسلیم می‌شد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: ما برای حفظ بسیج به لحاظ کیفی که در واقع همان تفکر بسیجی در جامعه است، یک رسالت داریم؛ چرا که شاید در طول تاریخ بشرهیچ وقت تمرکز جنگ نرم علیه یک کشور با این شدت نبود. رسانه‌های قوی و امپراطوری دست دشمن، میلیاردها دلار هزینه و انسجام و وحدت جهانی پشت سر استکبار برای رسیدن به اهدافی که آن‌ها ترسیم کرده اند، وجود دارد.

سردار شکارچی افزود: آنجایی که می‌گوئیم همه جهان کفر علیه همه جهان اسلام بسیج شده امروز است؛ دیروز در واقع در حوزه سخت افزاری و تکنولوژی و سلاح و تجهیزات بود و امروز علاوه بر آن‌ها دشمن توانایی‌های خود را افزایش داده و البته امروز ما هم کاملاً با گذشته متفاوت هستیم و پیشرفت کرده ایم، اما دشمن کانون تفکر بسیجی را مورد هدف قرار داده و این تفکر بسیج خاص افراد خاص نبوده، بلکه مورد توجه همهم افراد است که رهبر معظم انقلاب آن را بسیج ده‌ها میلیونی نامیده اند و دایره آن در حال توسعه در جهان اسلام است و انشالله یک جامعه ۱۰۰ میلونی خواهد شد؛ یعنی عماد مغنیه هم دارای تفکر بسیجی است؛ همانطور که شیهد سلیمانی دارای این تفکر بود.

وی افزود: این تفکر تنها در نیروهای مسلح و بطور خاص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست، بلکه همه ارگان‌ها را شامل می‌شود و همه دارایی‌های ما را در این تفکر می‌توان خلاصه کرد و باید مراقب دشمن باشیم.

دایره بسیج در حال توسعه در جهان اسلام است

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه امام (ره) فرمودند که افتخار من این است که بسیجی ام، این کلام نورانی امام (ره) دنیایی معنا دارد، تاکید کرد: وقتی که به حوزه مأموریت و وظایف وارد می‌شویم، این ۲۲ قشر هر کدام مأموریت تخصصی دارند.

سردار شکارچی اظهار داشت: مثلاً مأموریت و وظایف بسیج دانش آموزی با بسیج دانشجویی یا بسیج اصناف متفاوت هستند. اگر این ۲۲ قشر بتوانند مأموریت و وظایف خودشان را در راستای آرمان‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی به نحو احسن انجام دهند و همه ساختارهایی که در بسیج است بتوانند به وظایف و مأموریت شان بپردازند، آن وقت رسالت بسیج عملیاتی خواهد شد و آن شعار آرمانی تمدن نوین اسلامی هم هر چقدر هم موانع سر راهش باشد، دیر یا زود حتماً محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه فرمانده معظم کل قوا فرموده اند که از گنجینه دفاع مقدس استفاده کنید، گفت: یکی از نقاط سنگین و زیبای دفاع مقدس این بود که بر پول مدیریت می‌کرد؛ با پول مدیریت نمی‌کرد و بر نیروی انسانی مدیریت می‌کرد. با نیروی انسانی مدیریت نمی‌کرد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با طرح این پرسش که این به چه معناست؟، افزود: یعنی در دنیا اگر یک گردانی در جنگ ساختار و سازمانش از هم پاشید، مثلاً به زیر ۷۰ درصد رسید می‌گویند برو سراغ بازسازی، اما در دفاع مقدس خبری از این حرف‌ها نبود، گاهی اوقات یک نفر در مقابل یک تیم و یک گردان دشمن ایستادگی می‌کرد و در واقع به پیروزی هم می‌رسید.

سردار شکارچی با اشاره به اینکه می‌خواهم بگویم که دفاع مقدس یک ساختار شکنی در دنیا انجام داد، تصریح کرد: اگر بخواهیم از گنجینه دفاع مقدس استفاده کنیم، باید ساختارشکنی کنیم. اگر به خزانه غیب الهی وصل شوید همه برکات می‌آیند.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های شهید بین المللی ما شهید حاج قاسم سلیمانی هم این بود که به خزانه غیب الهی وصل بود، افزود: آن وقت خیلی راحت و شجاعانه پشت تریبون می‌رفت و محکم و استوارمی گفت: «سه ماه دیگر حکومت داعش از روی زمین برچیده خواهد شد».

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: انسان وقتی به خزانه غیب الهی وصل شود، آن وقت ظرفیت دریافت امدادهای الهی را پیدا می‌کند. از ویژگی‌های بارز بسیج مستضعفین نیز همین است که قادر است ظرفیت امدادهای الهی را دریافت کند.