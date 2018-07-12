نظام جمهوری اسلامی وابستگی جدی به بسیج دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، سردار ابولفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ظهر امروز (پنجشنبه) در نخستین همایش فرماندهان بسیج و ائمه جماعت کوی‌های سازمانی ارتش، با تقدیر از تدبیر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه خلاقیت و نوآوری رئیس این سازمان برای برپایی این همایش اثربخش و مهم، اظهار داشت: برگزاری چنین همایشی اثر بسیار مثبتی در تبلیغ، تقویت و ترویج فرهنگ بسیجی در سطح کارکنان، خانواده‌های ارتش و جامعه دارد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابزار و تجهیزات در نظام اسلامی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است اما هیچ‌گاه به این تجهیزات و امکانات وابسته نبوده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران به بسیج وابستگی جدی دارد، ادامه داد: مسئولان بسیاری در کشور سِمَت گرفته‌اند که عده زیادی خدمت و برخی هم خیانت کردند و پس از دوره‌ای رفته‌اند، آنچه که نمی‌توان از آن عبور کرد بسیج و تفکر بسیجی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به آن وابستگی شدیدی دارد.

سردار سرتیپ پاسدار شکارچی حاکم شدن تفکر بسیجی را مهم‌تر از خود بسیج خواند و اضافه کرد: اقتدار نظام اسلامی در گرو تفکر بسیجی است و هر جا این تفکر حاکم شده با وجود محدودیت‌های فراوان در نهایت موفقیت و پیروزی حاصل شده است.

وی با یادآوری اینکه در آغازین روزهای شروع جنگ تحمیلی در اوج تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی، ارتش با همین تفکر بسیجی جانانه از کشور دفاع کرد، گفت: امروز دشمن این نقطه قوت ما را شناسایی و رصد کرده و دنبال آسیب وارد کردن به آن است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به حضور روحانیون و فرماندهان بسیجی کوی‌های سازمانی در این همایش، یادآور شد: این همایش به منظور پیوند این دو قشر نیست چراکه خود روحانیون تفکر بسیجی دارند و در طول سال‌های پس از انقلاب از این تجربیات و هم فکری بارها استفاده شده است.

وی با یاد خاطره‌ای از حضور روحانیون در دوران دفاع مقدس که علاوه بر کار تبلیغی، اعتقادی و فرهنگی در زمان عملیات نیز دوشادوش رزمندگان به مبارزه علیه دشمن می‌پرداختند، به نقش بانوان بسیجی در زمان جنگ اشاره و تصریح کرد: متأسفانه نقش بانوان بسیجی در جنگ به خوبی تبلیغ و تبیین نشده است و جامعه با فدارکاری‌های این قشر تأثیرگذار کمتر آشنا است.

سردار شکارچی با تأکید بر اینکه امروز نقش زنان بسیجی بسیار مهم‌تر از مردان بسیجی است، گفت: امروز دشمن تلاش دارد از طریق این کانون تأثیرگذار جامعه یعنی زنان بر اعتقادات جامعه خدشه وارد کند و این مسیر امروز محل و مجرای حملات نرم دشمن قرار گرفته است.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح پرهیز از نگاه ابزاری و دنیا طلبانه به بسیج را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: بسیج سکوی مستحکم زیرین انقلاب اسلامی و نظام بوده که اگر آسیب ببیند نظام جمهوری اسلامی ایران آسیب دیده است، لذا باید از طرفیت بسیج برای اثربخشی در عرصه های گوناگون در جامعه استفاده کرد و به هیچ عنوان نگاه ابزاری به بسیج نداشت.

وی با یادآوری اینکه بسیج برخواسته از تفکرات اسلام ناب محمدی(ص) است که حضرت امام خمینی(ره) این مشی را برای بسیج ترسیم کرد، گفت: بر اساس شاخصه هایی که از فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا استخراج شده است؛ ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هوشیاری در شناخت دشمن و سختگیری بر او، گذشت و ایثار در برابر دوست و ایستادگی و مقاومت شجاعانه و خستگی ناپذیر، پنج شاخصه مهم بسیج هستند.

سردار شکارچی با بیان اینکه هیچ‌گاه شرایط کشور سخت‌تر از روزهای ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس نخواهد شد، یادآور شد: در آن شرایط با وجود همه تحریم‌ها و نبود هیچ امکاناتی با تفکر بسیجی از پیچ تاریخی مهمی عبور کردیم و امروز نیز اگر همین تفکر در کشور جاری و ساری باشد که الحمدلله در آحاد جامعه و توده مردم هست.

وی در پایان گفت: با روحیه بسیجی و ولایت مداری حاکم بر مردم و با وجود رهبری شجاع، حکیم و خردمند همچون حضرت آیت الله خامنه ای هیچ تهدیدی کشور را نمی‌تواند با آسیب مواجه کند و باید این تفکر در جامعه توسعه پیدا کند.