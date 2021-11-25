بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد از رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی امروز پنجشنبه چهارم آذر در محل برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج حضور یافت و از بخش‌های مختلف این رویداد دیدن کرد.

مرحله نهایی سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج از روز گذشته (۳ آذر) در محل لانه جاسوسی آغاز بکار کرده و هم‌اکنون در حال برگزاری است. این رویداد فرهنگی هم‌زمان با هفته بسیج در بخش‌های بازی‌های ویژه تلفن همراه، نرم افزارهای ویژه تلفن همراه و پویانمایی از دوم تا ۴ آذرماه برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن، رزمایش یکپارچه بسیجیان متخصص در حوزه تولید محتوای تخصصی ویژه فضای مجازی با عنوان (مرحله مقدماتی سومین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج) است.

مسلم معین رئیس سازمان فضای مجازی بسیج پیشتر عنوان کرده بود: آیین اختتامیه این رویداد همزمان با جشنواره بزرگ فعالان فضای مجازی ایران برگزار شده و علاوه بر تجلیل از برترین‌های فضای مجازی کشور، برگزیدگان نهایی هر بخش معرفی و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

مهدی جعفری‌جوزانی دبیر رویداد نیز اعلام کرده است: مرحله اول این رویداد در تمامی استان‌ها به‌صورت همزمان از ۱۲ الی ۱۴ آبان‌ماه گذشته برگزار شد و ۲۴۸۰ نفر در این رویداد شرکت کردند و از این بین ۱۰۷ تیم در قالب ۴۰۰ نفر به مرحله نهایی رسیده‌اند که امروز این مرحله به پایان می‌رسد.

سازمان فضای مجازی بسیج با اهداف زیر اقدام به برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیح کرده است.

۱_ مانور یک حرکت هماهنگ در فضای مجازی

۲_ تشکیل یک فرماندهی و کنترل واحد برای عملیات در فضای مجازی

۳_ تولید حجم قابل توجهی از محصول با کیفیت رقابتی در طراز اندیشه و توان بسیج

۴_ ارائه توانمندی‌های تخصصی بسیج در حوزه فضای سایبر

۵_ ارتقاء و رشد توانمندی‌های فنی و خلاقانه نیروها در یک عملیات واقعی

۶_ شناسایی استعدادهای برتر بسیج در حوزه فضای مجازی با هدف اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد کسب‌وکارهایی مجازی

۷_ حرکت به سمت ایجاد نهضت تولید محتوای تخصصی در فضای مجازی