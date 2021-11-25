افزایش ظرفیت اسمی بندرشهیدرجایی به ۸.۴میلیون کانتینر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی کرجی ران پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری از بندر شهید رجایی بیان داشت: مرحله سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی شامل احداث سه پست اسکله به طول ۱۴۰۰ متر است که امکان پهلوگیری شناورها با ظرفیت ۱۸ هزار و ۴۰۰ TEU را فراهم میکند و از سویی جایگاه بندر شهید رجایی را در رقابت با سایر بنادر منطقه ارتقا خواهد داد.
محمدی کرجیران بیان اینکه طرح توسعه بندر شهید رجایی چه در بحث طراحی و چه در حوزه ساخت بطورکامل به شکل بومی و با تکیه بر توان داخلی درحال انجام است، افزود: با اجرای کامل فاز سوم؛ ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری ترمینال کانتینری بندرشهید رجایی از ۶,۳ به ۸.۴ میلیون TEU افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به راهاندازی طرحهای توسعهای اخیر در بندر کانتینری شهیدرجایی، اضافه کرد: هم اکنون ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی جدید به بندر شهید رجایی ملحق شده تا طرحهای توسعهای در این بندر ایجاد شود.
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در خصوص اهمیت بهرهبرداری از سه پست اسکله نفتی در بندرخلیجفارس نیز گفت: با بهرهبرداری از این اسکلهها که از نوع شمع و عرشه و با امکان پهلوگیری شناورهای نفتکش ۱۰۰ هزار تنی است، زیرساخت لازم برای صادرات سالانه ۳۴ میلیون تن فرآوردههای نفتی شامل بنزین، گازوییل، نفتا، میعانات گازی، نفت کوره و سوخت شناورها فراهم میشود و ظرفیت صادرات فرآوردههای نفتی از بندر شهید رجایی ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند.
به گفته محمدی کرجیران، این اسکلههای نفتی به طول یک هزار و ۳۰۰ متر، ۸۵۰ متر عرشه و ۱۶ متر عمق در ضلع شرقی حوضچه بندر شهید رجایی واقع شده که ساخت آنها با قابلیت پذیرش شناورهای بزرگ نفتی با اتکا بر توان داخلی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: امروز خوشبختانه در بنادر استان هرمزگان برای انواع کالاها و کشتیها، اسکله و پایانههای مخصوص وجود دارد که قابلیت خدماتدهی دارند و در سه سال اخیر و با وجود تحریمهای سخت، سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه بنادر هرمزگان توانسته در تخلیه و بارگیری کالا عملکرد مناسبی داشته باشد.
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