  1. استانها
  2. خوزستان
۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۶:۴۷

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان:

شهدا مجاهدانی خستگی ناپذیر بودند

شهدا مجاهدانی خستگی ناپذیر بودند

اندیمشک- نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان گفت: شهدا مجاهدانی خستگی‌ناپذیر در راه آرمان‌های قیام کربلا بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد پیش از ظهر پنجشنبه در آئین گرامیداشت حماسه مردم اندیمشک در چهارم آذر اظهار کرد: سراسر حیات زندگی شهدای ما مجاهدانه بوده و درس‌های بزرگی برای همه دارد.

وی، شهدا را ادامه‌دهنده مسیر کربلای معلی و عاشورا و همچنین مجاهدانی خستگی‌ناپذیر در راه قیام کربلا دانست و افزود: تلاش حداکثری و مجاهدانه، مقاومت در برابر موانع، فساد ستیزی و ولایتمداری از جمله شاخصه‌های شهدا به شمار می‌روند.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، انقلاب اسلامی را بسترساز و زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) نامید.

حجت الاسلام موسوی فرد با اشاره به اینکه ما با محرومیت می‌سازیم اما با تبعیض، فساد، اشرافی‌گری نمی‌سازیم و این ننگ را نخواهیم پذیرفت، گفت: با از بین رفتن اشرافی‌گری، عمده مشکلات مردم حل خواهد شد.

کد مطلب 5360657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه