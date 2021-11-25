شهدا مجاهدانی خستگی ناپذیر بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد پیش از ظهر پنجشنبه در آئین گرامیداشت حماسه مردم اندیمشک در چهارم آذر اظهار کرد: سراسر حیات زندگی شهدای ما مجاهدانه بوده و درس‌های بزرگی برای همه دارد.

وی، شهدا را ادامه‌دهنده مسیر کربلای معلی و عاشورا و همچنین مجاهدانی خستگی‌ناپذیر در راه قیام کربلا دانست و افزود: تلاش حداکثری و مجاهدانه، مقاومت در برابر موانع، فساد ستیزی و ولایتمداری از جمله شاخصه‌های شهدا به شمار می‌روند.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، انقلاب اسلامی را بسترساز و زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) نامید.

حجت الاسلام موسوی فرد با اشاره به اینکه ما با محرومیت می‌سازیم اما با تبعیض، فساد، اشرافی‌گری نمی‌سازیم و این ننگ را نخواهیم پذیرفت، گفت: با از بین رفتن اشرافی‌گری، عمده مشکلات مردم حل خواهد شد.