شهدا مجاهدانی خستگی ناپذیر بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد پیش از ظهر پنجشنبه در آئین گرامیداشت حماسه مردم اندیمشک در چهارم آذر اظهار کرد: سراسر حیات زندگی شهدای ما مجاهدانه بوده و درسهای بزرگی برای همه دارد.
وی، شهدا را ادامهدهنده مسیر کربلای معلی و عاشورا و همچنین مجاهدانی خستگیناپذیر در راه قیام کربلا دانست و افزود: تلاش حداکثری و مجاهدانه، مقاومت در برابر موانع، فساد ستیزی و ولایتمداری از جمله شاخصههای شهدا به شمار میروند.
نماینده ولیفقیه در استان خوزستان، انقلاب اسلامی را بسترساز و زمینهساز حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) نامید.
حجت الاسلام موسوی فرد با اشاره به اینکه ما با محرومیت میسازیم اما با تبعیض، فساد، اشرافیگری نمیسازیم و این ننگ را نخواهیم پذیرفت، گفت: با از بین رفتن اشرافیگری، عمده مشکلات مردم حل خواهد شد.
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