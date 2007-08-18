کتاب "شریعت" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این کتاب ارائه کننده مقالات 10 نفر از علمای برجسته درباره قوانین معاصر اسلام و تفکر اسلامی است.

مقالات این اثر دامنه گسترده ای چون گفتمان مدرن مسلمانان درباره عدالت، قوانین طبیعی و خیر مشترک گرفته تا خیر مشترک، دموکراسی، قرارداد اجتماعی را دربرگرفته است.

تغییرات و چگونگی درک قوانین شریعت طی قرون متمادی و همچنین کاربرد آن توسط مسلمانان اهل تشیع و تسنن در اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بحثهایی که درباره ماهیت، تفسیر، اصلاح و کاربرد شرع در ایدئولوژیها و جنبشهای دو قرن گذشته صورت گرفته نیز در این کتاب مورد توجه قرار دارد.

این کتاب می تواند به غیر مسلمانان نشان دهد که مسلمانان چگونه قوانین شرع را درک کرده و آن را در جوامع معاصر مورد استفاده قرار می دهند.

