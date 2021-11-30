واکسن نزده ها بیشتر در معرض ابتلای به امیکرون هستند

ناصر عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به شیوع سویه جدید کرونا به نام امیکرون، علائم آن را شبیه سرماخوردگی، خستگی شدید، درد سر، کوفتگی بدن و گلودرد است، افزود: طبق آخرین اطلاعاتی که از بیماران در آفریقا به دست است علائم کاهش اکسیژن خون یا درگیری شدید ریوی و کاهش بویایی و چشایی را شاهد نبودند.
وی ادامه داد: با توجه به جهشهای ویروس کرونا نمیتوان انتظار داشت که علائم این بیماری در کشورهای مختلف مشابه باشد.
عمادی با اظهار اینکه بیشتر افرادی که در آفریقای جنوبی به این بیماری مبتلا شدند، جوان و ۴۰ ساله بودند و این نشان میدهد که قشر مسن که واکسن را دریافت کردند، نسبت به بیماری مقاومتر بودند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل یادآور شد: اهمیت واکسیناسیون آنجا آشکار میشود کسانی که واکسن را دریافت نکردند مطمئن باشند با علائم جدید و خطرناک از سوی سویه جدید امیکرون مواجه خواهند شد.
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