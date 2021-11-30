تفاوتی بین هدف فتنه ۸۸ با عملیات سال ۵۹ منافقین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۹ دی و دهه بصیرت که در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد، طی سخنانی گفت: فتنه سال ۸۸ اقدام براندازانه غربی بود که عوامل داخلی آن‌را اجرا کردند، بنابراین تعبیر فتنه از جنگ اکبر تعبیر بی راه و غلطی نیست.

وی افزود: این فتنه به تعبیر مقام معظم رهبری از ۱۰ سال قبل از سال ۸۸ طراحی آن کلید خورده بود، انتخابات پرشور سال ۸۸ دستاورد هشتاد و پنج درصدی مردمی و نمایش همبستگی ملی بود و دشمن خواست برای اولین بار سلامت انتخابات را به خاطر شکست‌های قبلی خود خدشه دار کند، و این باور را به وجود آوردند، که نتیجه انتخابات مهندسی شده بود، با بی ثبات کردن نظام خواسته کشور را دچار چالش جدی کنند.‌

هدف فتنه گران در سال ۸۸ تغییر نظام توسط عوامل داخلی بود

رئیس ستاد مرکزی یوم الله ۹ دی با خطرناک خواندن جریان فتنه در سال ۸۸ بیان داشت: هیچ تفاوتی به لحاظ هدف در فتنه سال ۸۸ با عملیات منافقین در تیر سال ۵۹ نیست فقط شیوه اجرا فرق می‌کرد، فتنه سال ۸۸ یکی از روش‌های انقلاب رنگی و براندازی بود که مقابله کامل با نظام ولایی بود.

وی ادامه داد: جنگ ۸ ساله جنگ سخت افزاری بود ولی فتنه سال پیچیده و خطرناک‌ترین روش براندازی بود.

رئیس ستاد ۹ دی تصریح کرد: در این جریان یاران امام راحل در دهه شصت با پرچم امام به جنگ حجت خدا و ولی فقیه آمدند، گاهی بصیرت هست ولی صداقت نیست و عمل منافقانه می‌شود و فتنه سال ۸۸ شناخت واقعی نفاق خواص بود.

وی با اشاره به هدف فتنه گران در سال ۸۸ و تغییر نظام توسط عوامل داخلی آنها اظهار داشت: دشمنان به طور قاطع حرف از تغییر نظام می‌زدند و اینجاست که مردم با خداباوری و دشمن شناسی تهدید را به فرصت تبدیل کردند.

نائینی ادامه داد: ما هر جا مشکلی داشتیم به مردم باور نداشتیم، ولی باور داشتن مردم تولید قدرت برای ما کرده است، قدرت اصلی مردم هستند و انقلاب اسلامی یک الگو در بسیج مردمی است و دستاورد نظام تغییر توازن قدرت با بهره گیری از خود مردم است.

در فتنه ۸۸ برخی خواص بازیگران فتنه در جبهه باطل علیه حق شدند

رئیس ستاد ۹ دی در خصوص مواضع برخی از خواص در فتنه سال ۸۸ بیان داشت: متأسفانه برخی از خواص از راه حق خارج شدند و بازیگران فتنه در جبهه باطل علیه حق شدند، از محور ولایت وقتی فاصله بگیریم می‌شود بی بصیرتی, که بعضی خواص افراد با بصیرتی بودند، اما صداقت نداشتند.

وی به حماسه ۹ دی اشاره داشت و عنوان کرد: روح حماسه ۹ دی بصیرت، صداقت و استقامت است و انقلابی ماندن کار ساده ای نیست و اگر ویژگی‌های جریان‌هایی مانند ۹ دی در همه مراحل داشته باشیم به سرمنزل مقصود خواهیم رسید.

نایینی بیان داشت: فتنه‌های سیاسی مانند سال ۸۸ کاملاً شیطانی بود و جریان فتنه با دروغ و کلک و بی تقوایی وارد شد و حرکت مردم در ۹ دی در مخیله هیچ رسانه و ناظر سیاسی نمی گنجید و معادله قدرت را بر هم زد حماسه ۹ دی نمایش هنرمندی نظام بود.

وی در خصوص تبعات فتنه سال ۸۸ برای کشور نیز گفت: این فتنه دشمن را امیدوار کرد و به مردم سالاری دینی ضربه زد، آمریکایی‌ها در فتنه انگیزی های جدید از تجارب گذشته خود استفاده می‌کنند و با طراحی و بهره گیری از جریان نفوذ پدیده‌های سیاسی را به پدیده‌های تهدید تبدیل کرده‌اند و نافرمانی‌های مدنی با موضوعات گوناگون را می‌خواهند به اغتشاش علیه نظام تبدیل کنند.

رئیس ستاد مرکزی یوم الله ۹ دی در پایان اظهار داشت: فرصت فضای مجازی باید درس‌ها و آموزش‌های ۹ دی را تبیین کند و سخنرانانی که برای مراسم‌ها دعوت می‌گردند جریان فتنه و براندازی را جهت جلوگیری از جریان‌های جدید، تبیین کنند.