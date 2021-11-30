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۹ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۷

پایان ۵ سال چشم انتظاری؛

پیکر شهید مدافع حرم محمدرضا بیات یازدهم آذر تشییع می‌شود

پیکر شهید مدافع حرم محمدرضا بیات یازدهم آذر تشییع می‌شود

آیین تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدرضا بیات پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ در منطقه ۱۷ تهران تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وداع عمومی و تجدید بیعت با پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمدرضا بیات روز چهارشنبه ۱۰ آذر ماه، همزمان با اذان مغرب و عشاء در مسجد امام خمینی (ره) واقع در میدان گلچین منطقه ۱۷ برگزار می‌شود. مراسم وداع با پیکر مطهر شهید بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد ناظریه واقع در خیابان ابوذر منطقه ۱۷ برپا خواهد شد

در ادامه این مراسم قرار است پنجشنبه ۱۱ آذر ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح مراسم تشییع پیکر شهید بیات از میدان جلیلی تا مسجد ناظریه با حضور خانواده معظم شهدا و امت شهیدپرور دارالشهدای تهران برگزار شود. پس از اقامه نماز بر پیکر این شهید والامقام در زادگاهش، مراسم خاکسپاری در قطعه ۲۶ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) انجام خواهد شد.

پیکر شهید مدافع حرم محمدرضا بیات یازدهم آذر تشییع می‌شود

شهید مدافع حرم محمدرضا (علی) بیات در هفتم بهمن‌ماه سال ۱۳۶۵ به‌دنیا آمد. او اهل منطقه ۱۷ تهران بود و در دفاع از حریم اهل بیت (ع) در میدان مقاومت خوش درخشید. شهید بیات یکی از فرماندهان گردان‌های لشکر فاطمیون بود که در ۲۴ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در ارتفاعات «العیس» در حومه «حلب» سوریه به شهادت رسید و پیکرش مفقودالاثر شد.

طی ۵ سال گذشته مزار خالی او در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) یادمان این شهید بوده است. پیکر مطهر این شهید مدافع حرم بعد از گذشت ۵ سال از شهادتش، طی عملیات تفحص پیکر مطهر شهدا توسط تیم تفحص ایثارگران سپاه و نقسا در سوریه کشف و هویتش از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

کد مطلب 5364553

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