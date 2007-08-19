جشن بزرگ کارگران صنعت چاپ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره صنعت چاپ کشور، جشن کارگران صنعت چاپ از سری برنامه های هفتمین جشنواره صنعت چاپ به همت دفتر امور چاپ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور کارگران صنعت چاپ ساعت 19 روز 12 شهریور در تالار بزرگ کشور برگزار می شود.

در این مراسم که به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش های کارگران این حوزه و با هدف ایجاد همدلی در خانواده صنعت چاپ برگزار می شود از کارگران نمونه صنعت چاپ قدردانی می شود.

هفتمین جشنواره صنعت چاپ به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت چاپ ، 5 تا 11 شهریور ماه به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.