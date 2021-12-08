فراخوان تربیت راویان مکتب شهید حاج قاسم در گلستان منتشر شد

حجت الاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: همزمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با همکاری نهادها و ارگان‌های انقلاب اسلامی، فراخوان تربیت راویان مکتب شهید حاج قاسم منتشر شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در خصوص اهمیت، اهداف و مأموریت‌های این طرح افزود: گفتمان سازی و عملیات مشترک و هماهنگ و تبدیل آن به یک جریان قوی و مولد در عمل، ارتقای اخلاق و معنویت در جوانان و مردم جامعه، توانمندسازی قشر مبلغ و جوان دانشگاهی و دانش آموزی و دغدغه مند، لبیک به فرمان رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در ایجاد تمدن نوین اسلامی و جهاد تبیین و راه انداختن نهضت حرف آورد به صورت یک کار تشکیلاتی و هدفمند و منسجم از جمله اهداف است.

وی بیان کرد: ارتقای سطح تحلیل و عمل سیاسی مردم و جوانان، تشکیل شبکه نخبگانی فرهنگی در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی، معرفی شخصیت حاج قاسم سلیمانی در پهنه مختلف جامعه، تبیین و توصیف ماهیت و چرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تشکیل جبهه راویان و مبلغان در این طرح مد نظر قرار می‌گیرد.

گرزین گفت: تلاش برای تشکیل گروه‌های فکری و سخنوری و حرف آورد و تربیت مبلغان دینی و انقلابی از میان نسل جوان و نخبه پروری برای پرورش همه جانبه شخصیت‌های جوان هیأتی و دانشگاهی و دانش آموزی و اقشار تأثیر گذار در سه بعد دشمن شناسی، انقلاب شناسی، ولایت پذیری و هدایت مربیان فاضل و بصیر در قالب هسته‌های فرهنگی، تلاش در جهت گسترش فرهنگ جهادی در همه عرصه‌های اولویت دار نظام مقدس اسلامی و ایجاد دغدغه در مردم و تلاش در جهت توجیه عناصر مؤثر و مفید در مجموعه‌ها نسبت به رسالت و وظیفه الهی خود در قبال جامعه هم از دیگر اهداف این طرح است.