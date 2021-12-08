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۱۷ آذر ۱۴۰۰، ۸:۱۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

فراخوان تربیت راویان مکتب شهید حاج قاسم در گلستان منتشر شد

فراخوان تربیت راویان مکتب شهید حاج قاسم در گلستان منتشر شد

گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: همزمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با همکاری نهادهای انقلاب اسلامی، فراخوان تربیت راویان مکتب شهید حاج قاسم در استان منتشر شد.

حجت الاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: همزمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با همکاری نهادها و ارگان‌های انقلاب اسلامی، فراخوان تربیت راویان مکتب شهید حاج قاسم منتشر شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در خصوص اهمیت، اهداف و مأموریت‌های این طرح افزود: گفتمان سازی و عملیات مشترک و هماهنگ و تبدیل آن به یک جریان قوی و مولد در عمل، ارتقای اخلاق و معنویت در جوانان و مردم جامعه، توانمندسازی قشر مبلغ و جوان دانشگاهی و دانش آموزی و دغدغه مند، لبیک به فرمان رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در ایجاد تمدن نوین اسلامی و جهاد تبیین و راه انداختن نهضت حرف آورد به صورت یک کار تشکیلاتی و هدفمند و منسجم از جمله اهداف است.

وی بیان کرد: ارتقای سطح تحلیل و عمل سیاسی مردم و جوانان، تشکیل شبکه نخبگانی فرهنگی در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی، معرفی شخصیت حاج قاسم سلیمانی در پهنه مختلف جامعه، تبیین و توصیف ماهیت و چرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تشکیل جبهه راویان و مبلغان در این طرح مد نظر قرار می‌گیرد.

گرزین گفت: تلاش برای تشکیل گروه‌های فکری و سخنوری و حرف آورد و تربیت مبلغان دینی و انقلابی از میان نسل جوان و نخبه پروری برای پرورش همه جانبه شخصیت‌های جوان هیأتی و دانشگاهی و دانش آموزی و اقشار تأثیر گذار در سه بعد دشمن شناسی، انقلاب شناسی، ولایت پذیری و هدایت مربیان فاضل و بصیر در قالب هسته‌های فرهنگی، تلاش در جهت گسترش فرهنگ جهادی در همه عرصه‌های اولویت دار نظام مقدس اسلامی و ایجاد دغدغه در مردم و تلاش در جهت توجیه عناصر مؤثر و مفید در مجموعه‌ها نسبت به رسالت و وظیفه الهی خود در قبال جامعه هم از دیگر اهداف این طرح است.

کد مطلب 5370339

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