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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۸:۳۳

رضوانی در گفتگو با مهر:

تمرکز دولت برعدالت معیشتی است/لیبرال‌ها دنبال رفاه اقشارخاص بودند

تمرکز دولت برعدالت معیشتی است/لیبرال‌ها دنبال رفاه اقشارخاص بودند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت‌های لیبرالی به دنبال بهبود شرایط اقتصادی برای گروه‌های خاص اجتماعی بودند، اما دولت انقلابی عدالت معیشتی را مدنظر دارد.

غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: مهمترین ویژگی بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر جهت‌گیری و اهداف، کاهش تورم، در سایه عدم وجود کسری است. زمانی‌که تراز پرداخت‌ها مثبت باشد، دلیلی برای خلق پول از طریق بانک‌ها وجود ندارد و همین امر موجب کاهش تورم خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت درآمدها را در بودجه ۱۴۰۱ واقعی دیده است، اظهار داشت: در این راستا هزینه‌ها نیز باید واقعی و با تأکید بر صرفه‌جویی دیده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس مهمترین تفاوت بودجه دولت رئیسی با دولت‌های لیبرال را توجه به عدالت و معیشت مردم خواند و تأکید کرد: دولت‌های لیبرالی به دنبال بهبود شرایط اقتصادی برای گروه‌های خاص اجتماعی هستند که این امر موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است اما دولت انقلابی به اکثریت مردم توجه می‌کند و توده‌های مردم را مدنظر قرار می‌دهد و رضایت اکثریت مردم را به رضایت خواص مقدم می‌داند.

رضوانی تأکید کرد: دغدغه‌مندی پیرامون معیشت و عدالت، مهمترین تمایز بودجه دولت انقلابی و دولت‌های لیبرالی است.

کد مطلب 5373721

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      عدالت معیشتی یعنی حقوق بازنشستگان و کارگران زیر ده میلیون با پانصد هزار تومان اضافه و سقف حقوق نزدیک چهار میلیون اضافه در صورتی که بیشتر فشار و سختی روی حقوق های زیر ۱۲ میلیونه خط فقره نه بالای خط فقر پس اگه عدالتی بود باید حقوق های زیر خط فقر و میرسوندن به خط فقر و حقوق های بالای خط فقر و اضافه نمی

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