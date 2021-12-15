غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: مهمترین ویژگی بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر جهت‌گیری و اهداف، کاهش تورم، در سایه عدم وجود کسری است. زمانی‌که تراز پرداخت‌ها مثبت باشد، دلیلی برای خلق پول از طریق بانک‌ها وجود ندارد و همین امر موجب کاهش تورم خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت درآمدها را در بودجه ۱۴۰۱ واقعی دیده است، اظهار داشت: در این راستا هزینه‌ها نیز باید واقعی و با تأکید بر صرفه‌جویی دیده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس مهمترین تفاوت بودجه دولت رئیسی با دولت‌های لیبرال را توجه به عدالت و معیشت مردم خواند و تأکید کرد: دولت‌های لیبرالی به دنبال بهبود شرایط اقتصادی برای گروه‌های خاص اجتماعی هستند که این امر موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است اما دولت انقلابی به اکثریت مردم توجه می‌کند و توده‌های مردم را مدنظر قرار می‌دهد و رضایت اکثریت مردم را به رضایت خواص مقدم می‌داند.

رضوانی تأکید کرد: دغدغه‌مندی پیرامون معیشت و عدالت، مهمترین تمایز بودجه دولت انقلابی و دولت‌های لیبرالی است.