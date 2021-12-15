سردار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب لایحه دو حزبی ممنوعیت هرگونه تأمین، فروش یا انتقال پهپادهای نظامی (از ایران یا به ایران) و اینکه اگر این لایحه در مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا نیز به رأی گذاشته شود تا در صورت تصویب در مسیر تبدیل به قانون قرار گیرد، آیا می‌تواند مانعی بر سر راه رو به رشد ایران در تولید پهپاد شود؟ گفت: در ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا توفیقات جمهوری اسلامی ایران در سایر عرصه‌ها و به صورت ویژه در صنعت دفاعی با اجازه و همراهی دشمنان ما، از جمله ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به دست آمده است یا اینکه آنها همواره در صحنه تحریم و فشار علیه این دستاوردها قرار داشته‌اند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه در صنعت دفاعی توفیقات بزرگی به دست آورده، که یکی از آنها تولید موشک‌های نقطه زن است و لذا در پاسخ به سوال شما می‌شود گفت، آنچه آمریکایی‌ها برای ایجاد مانع در روند پیشرفت صنعت پهپادهای تولید جمهوری اسلامی ایران در کنگره دنبال می‌کنند، نمی‌تواند راه به جایی ببرد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: واقعیت این است که رسیدن جمهوری اسلامی ایران به این دانش و فناوری‌های بسیار پیشرفته در حوزه‌های مختلف از جمله موشکی و سایر عرصه‌های دفاعی در حالی بوده که ایران تحت فشارهای حداکثری و تحریم‌های ظالمانه بوده و مطمئناً این روند پیشرفت و دستاوردها با تصمیم دشمنان ما و همراهی آنها صورت نگرفته است که امروز بخواهد با مخالفت و ممانعت آنها دچار تغییر و اختلال شود.

سردار سنایی‌راد در خصوص سخنان اخیر «گرگوری میکس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که مدعی شده، پهپادهای ایران «تهدیدی برای امنیت آمریکا و صلح منطقه» بوده و تاکنون حملاتی را علیه نظامیان آمریکایی، کشتی‌های تجاری و شرکای منطقه‌ای واشنگتن انجام داده‌اند، نیز گفت: توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران و اقتدار نظامی ما پشتوانه‌ای برای ایجاد امنیت در منطقه و نقطه اتکایی برای تامین امنیت ایران و همسایگان است.

وی ادامه داد: سوال اینجاست که چرا شناورهای آمریکایی در منطقه ما و در خلیج فارس حضور دارند؟ آیا ایران و سایر کشورها هم مجوز نزدیک شدن به حوزه راهبردی آمریکا و آب‌های نزدیک به سرزمینی آنها را دارند؟

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، گفت: این حضور غیر منطقی آمریکایی‌ها است که تنش و ناامنی در منطقه ایجاد کرده است، اگرچه سرانجامی همانند انگلیسی‌ها خواهند داشت یعنی همانگونه که انگلیسی‌ها سرانجام مجبور به ترک منطقه شدند، امروز نیز آمریکایی‌ها همان اشتباهات تاریخی را مرتکب می‌شوند و هزینه‌های هنگفتی را بر مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل می‌کنند اما در نهایت محکوم به ترک منطقه هستند.

سردار سنایی‌راد افزود: واقعیت این است که هیچگاه پهپادهای جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای دیگر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه نخواهند بود و این تسلیحات و تجهیزات تولید آمریکاست که در منطقه ما ناامنی به وجود آورده است.

وی با اشاره به ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: سوال این است، در جنگ کشتی‌ها که طرف ماجرا صهیونیست‌ها هستند و دست به اقدامات ماجراجویانه می‌زنند و تسلیحات آنها را نیز آمریکایی‌ها تامین می‌کنند، پس چرا چنین تحریم‌ها و محدودیت‌هایی را برای صهیونیست‌ها و تسلیحاتی که آنها به صورت تروریستی به کار می‌گیرند اعمال نمی‌شود.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا اقدامات رژیم صهیونیستی را تهدیدی برای امنیت خطوط کشتیرانی بین‌المللی دانست و افزود: تجهیزات آمریکایی علاوه بر تهدید امنیت خطوط کشتیرانی و تجارت جهانی، در حمله به کشورهای همسایه و حتی شهروندان فلسطینی ساکنان سرزمین‌های اشغالی به کار گرفته می‌شوند پس چرا آمریکایی‌ها برای این نوع به کارگیری تسلیحات که در اختیار صهیونیست‌ها است، ابراز نگرانی نمی‌کنند.

سردار سنایی‌راد با اشاره به کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان در جنگ یمن که با استفاده از تسلیحات و تجهیزات آمریکایی به خاک و خون کشیده می‌شوند، افزود: غالب تسلیحاتی که علیه شهروندان بیگانه و زنان و کودکان یمنی به کار گرفته می‌شود تولید آمریکا هستند و ای کاش نمایندگان مجالس آمریکا فکری به این نوع نقض آشکار حقوق بشر که توسط تسلیحات آمریکایی در منطقه انجام می‌شود، می‌کردند.