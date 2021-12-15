تمام عشایر کرمانشاه به صورت کامل در برابر کرونا واکسینه شدند

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه از جمله استان‌هایی بوده که به دلیل داشتن شرایط خاص جغرافیایی هر ساله پذیرای تعدادی از عشایر کوچنده داخل و یا خارج استان است که از سمت جنوب استان‌های ایلام و خوزستان به استان کرمانشاه کوچ می‌کنند.

وی افزود: توجه ویژه به عشایر کوچنده امری ضروری بوده و ارائه خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی به این قشر مولد یکی از ارکان اساسی و وظایف تعهدات مراکز بهداشت است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه معاونت بهداشتی به خوبی این مهم توسط تیم‌های ثابت در خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت و یا با اعزام تیم‌های سیار سلامت در قالب برنامه‌های ایل گردشی به مناطق استقرار عشایر کوچنده انجام می‌گیرد.

شکیبا بیان کرد: با شیوع بیماری کرونا عشایر استان کرمانشاه به دلیل داشتن مناسبت‌های خاص اجتماعی، اقتصادی و ارتباط با جوامع شهری و یا در مسیر کوچ فصلی در معرض تهدید بیماری کرونا قرار گرفتند.

وی ادامه داد: به منظور ایمن سازی عشایر استان کرمانشاه معاونت بهداشت استان برای پیشگیری از شیوع کرونا برنامه‌ریزی‌هایی را برای غربالگری به موقع، جداسازی بیماران و افراد مشکوک و همچنین هدایت به مراکز منتخب، بیمارستان‌ها و واکسیناسیون آنها انجام داده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: از ابتدای مرداد ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور واکسیناسیون عشایر استان کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت و تاکنون از مجموع جمعیت بالای ۱۲ سال عشایر ساکن در چادر صد درصد نوبت اول و ۹۶ درصد نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.