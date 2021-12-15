به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: مجلس سه ماده از لایحه رتبه بندی معلمان را تصویب کرد و مابقی آن را جهت اعمال اصلاحات به کمیسیون آموزش ارجاع داد و آنان هم اصلاحاتی را در این لایحه ایجاد کردند.

وی بیان کرد: تغییراتی که در لایحه رتبه بندی معلمان صورت گرفته، باعث شده تا رتبه بندی معلمان به سمتی هدایت شود که به قانون خدمات کشوری مشابه شده است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از مواد لایحه رتبه بندی معلمان تغییرات زیادی داشته است؛ برای مثال در ماده ۷ این لایحه تعداد معلمانی که قرار است در رتبه بندی معلمان تعیین تکلیف شوند، محدود شده است در حالی که نباید این محدودیت وجود داشته باشد.

کوچکی‌نژاد بیان کرد: این شیوه رتبه بندی باعث کاهش انگیزه معلمان می‌شود، رتبه بندی معلمان باید شفاف باشد اما این شیوه باعث می‌شود که حق و حقوق معلمان پایمال شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: تذکر شما وارد نیست. هدف ما از رتبه بندی معلمان آن است که منزلت و جایگاه معلمان را در جامعه اسلامی و آموزش و پرورش ارتقا دهیم.

وی متذکر شد: مجلس در ماده ۲ لایحه رتبه بندی معلمان مفاهیم مربوط به رتبه بندی را تعریف کرد و ما تأکید کردیم که رتبه بندی فقط برای معلمان است و ضمن احترامی که برای کادر اداری و خدماتی مدارس قائل هستیم اما معتقدیم باید جایگاه و منزلت معلمان بالاتر باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در ماده ۲ کاملاً تعاریف را مشخص کردیم و برای مثال اگر مدیر یک مدرسه ۲۴ ساعت در هفته در کلاس درس هم حضور یابد و نقش معلم را ایفا کند، به عنوان معلم محسوب می‌شود و رتبه بندی معلمان برای وی هم اعمال خواهد شد.