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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۳۷

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:

داشتن کارت واکسن برای ورود به ادارات الزامی است

داشتن کارت واکسن برای ورود به ادارات الزامی است

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، الزامات طرح کنترل هوشمند را که از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ کلید خورده است، تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرهادی، صبح چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ با حضور در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما اظهار داشت: فعلاً بحث کارت واکسن مطرح است، اما واقعیت این است که باید ایمنی ایجاد شده باشد

وی با عنوان این مطلب که همه جای دنیا با افزایش پوشش واکسیناسیون، بازگشایی‌ها را انجام داده‌اند، افزود: در طول پاندمی کرونا بخش‌هایی از مشاغل امکان فعالیت نداشتند؛ مثل سینماها، مهدهای کودک، تالارهای پذیرایی، سالن‌های نمایش و…، که با افزایش پوشش واکسیناسیون، این امکان برای بازگشایی‌ها فراهم شده است.

فرهادی با تاکید بر اینکه پوشش واکسیناسیون را باید با رعایت پروتکل‌ها گره بزنیم، گفت: طرح هوشمند دو محور اصلی دارد که واکسیناسیون و پروتکل‌ها و کنترل سامانه‌ای است.

وی ادامه داد: خدمت دهنده در هر بخشی اعم از دولتی و خصوصی، باید کارت واکسن داشته باشد. البته فعلاً کارت واکسن است، اما واقعیت این است که باید ۲ دوز واکسن را زده باشند.

فرهادی، هدف از اجرای طرح هوشمند را تاکید بر اقناع کسانی دانست که واکسن نزده‌اند. از همین رو، از ۲۱ آذر کسانی که در محل کار خودشان حاضر می‌شوند، باید کارت واکسن داشته باشند.

وی ادامه داد: فاز اول خیلی به سامانه نیاز ندارد و به راحتی با کد ملی امکان رصد وجود دارد.

فرهادی گفت: به تدریج ارباب رجوع ادارات هم باید کارت واکسن داشته باشند و از همه مهم‌تر نباید در قرنطینه بیماری باشد.

وی افزود: در واقع، کسانی می‌توانند خدمت بگیرند که واکسن زده‌اند و بیمار هم نباشند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در ادامه با عنوان این مطلب که واکسن شدت بیماری را در مقابل هر سویه جدیدی کاهش می‌دهد، گفت: بالاخره اومیکرون به کشور ما هم می‌رسد و ما باید با افزایش پوشش واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌ها، آمادگی مقابله با این سویه جدید را داشته باشیم.

کد مطلب 5375926

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      6 0
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      خدا لعنتتون کنه
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      6 0
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      از اشتباهات مهلک وزارت بهداشت یکی‌اش همینه! کاش کمی فکر می‌کردند و راه حل مناسبی برای ترغیب به واکسن زدن مردم پیدا می‌کردند. آسون‌ترین راه تهدید و محروم کردن مردم است. بلوغ کاری در وزارتخانه‌ها و مدیران کشور کی باید .اتفاق بیفتند
    • ایمان IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      2 0
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      چرا یه ارگانی عوارض واکسن و به عهده نمگیره تا همگی بریم واکسن بزنیم باخیال راحت .البته دیه قبلی ارم پرداخت کنن.
    • س IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      2 0
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      انقــــــــــــدر افتضاح ماجرای واکسیناسیون بالا رفته که برای آبروریزی مجبورن ازین قاونای مسخره و غیر قابل اجرا بذارن!
    • مینو ایزدی IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      2 0
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      با عرض سلام و ادب به نظر من باید برای زدن یا نزدن واکسن مردم خود مختار باشن چون هر کس عقیده و نظری داره. م.ه تا حالا که بیش از ۷۰ درصد واکسن زدن محدودیت‌ها کم شده ماسک‌ها برداشته شده یا فاصله اجتماعی رعایت میشه. وقتی واکسنی زده میشه که باید دزهای بعدی هم بزنیم و از طرفی جوابگوی سویه های جدید نیست .

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