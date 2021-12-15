میزان سنوات خدمت برای ارتقا رتبه معلمان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آذر) مجلس شورای اسلامی بررسی جزییات لایحه رتبه بندی معلمان در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۵ این لایحه مولوی نماینده آبادان درخواست ارائه پیشنهادی داشت که با مخالفت هیات رئیسه مواجه شد. هیات رئیسه اعتقاد داشت این پیشنهاد دارای بار مالی است.

محمد مولوی با اصرار پیشنهاد خود را مطرح کرد و گفت: هیات رئیسه به چه مجوزی اجازه طرح پیشنهادات نمایندگان را نمی‌دهد، اگر اجازه طرح پیشنهادات بنده را نمی‌دهید، بنده فقط یک کیف در مجلس دارم.

وی در تشریح پیشنهاد خود گفت: در تبصره یک این ماده اعلام شده معلمانی که چهار سال متوالی در مناطق مرزی و عشایری یا مدارس استثنایی و ابتدایی خدمت کنند می‌توانند در رتبه بعدی منتقل شوند. پیشنهاد من این است بعد از هر سال خدمت تمام وقت سه ماه از توقف در رتبه کم شود. این پیشنهاد بار مالی هم ندارد.

و همچنین به اعتبارات کم لایحه رتبه بندی معلمان انتقاد کرد.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: برای سال ۱۴۰۰ احکام معلمان بر رتبه بندی از ۳۱ شهریور صادر می‌شود لذا ۱۲.۵ هزار میلیارد در نظر گرفته شده و برای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: منابع در نظر گرفته شده برای حقوق کارکنان هم جداگانه در نظر گرفته شده، که کاملاً روشن و شفاف است.

در ادامه منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد: کمیسیون نیز با این پیشنهاد موافق است و گفت: پیشنهاد نماینده آبادان منطقی تر از متن لایحه است بر اساس این پیشنهاد یک سال حضور در مناطق محروم، عشایری یا استثنایی سه ماه، دو سال، حدود شش ماه و چهار سال شامل یک سال ارفاق برای حضور در رتبه بعدی می‌شود.

علیرغم مخالفت دولت با این پیشنهاد نمایندگان با ۱۴۹ رای موافق با این پیشنهاد موافقت کردند.

در ادامه جبار کو چکی نژاد نماینده رشت پیشنهاد داد که قهرمانان ملی و بین المللی بعد از نخبگان بتوانند از مزایای رتبه بندی برخوردار شوند که پیشنهاد تصویب نشد.

در پایان نمایندگان با ۱۸۷ رای موافق، ماده ۵ لایحه رتبه بندی را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۵ مصوب شد، کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

طبق تبصره ۱ این ماده مقرر شد، دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می یابد.

بر اساس تبصره ۲ دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می باشد.

طبق تبصره ۳حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و(۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.