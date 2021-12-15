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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۲

مهر گزارش می‌دهد؛

متن کامل مصوبه رتبه‌بندی معلمان/ «راند پایانی» در شورای نگهبان

متن کامل مصوبه رتبه‌بندی معلمان/ «راند پایانی» در شورای نگهبان

لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در مجلس تصویب و وارد راند پایانی در شورای نگهبان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه رتبه بندی معلمان پس از کش و قوس‌های فراوان بین صحن مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات بالاخره امروز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

حدود یک ماه قبل ۳ ماده از این لایحه در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل برخی اختلاف نظرهای دولت و مجلس در مورد بار مالی رتبه بندی معلمان، لایحه به کمیسیون آموزش بازگشت.

در جلسه روز چهارشنبه بررسی ۵ ماده باقی مانده از این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

مجلس با محدودیت تخصیص رتبه‌های پنج‌گانه به معلمان مخالفت کرد

نمایندگان ماده ۷ این لایحه را حذف کردند در ماده ۷ سقف تخصیص رتبه‌های پنج‌گانه معلمان به شرح زیر تعیین شده بود:

تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.

لذا ۴ ماده از این لایحه به شرح زیر به تصویب رسید:

معیارها و شاخص‌های موثر در فرآیند رتبه‌بندی معلمان تعیین شد

ماده ۴: فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

تبصره: طبق این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.

میزان سنوات خدمت برای افزایش رتبه معلمان مشخص شد

ماه ۵: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱: دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد.

تبصره ۲: دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.

تبصره ۳: حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و(۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.

میزان افزایش حقوق معلمان براساس لایحه نظام رتبه بندی تعیین شد

ماده ۶: در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می‌باشد:

۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

تبصره ۱- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.

تبصره ۳- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

اعضای هیات ممیزه رتبه بندی معلمان مشخص شدند

ماده ۸: آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کد مطلب 5376116

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    نظرات

    • معلم IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      12 4
      پاسخ
      لطفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااباز بوق کرنا نکنید...مانند سایر ارگانها رفتارکنید
    • آزاده IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      6 13
      پاسخ
      با سلام یک ده هزارم کادر درمان برای این ملت زجر نکشیدند ارزش و اعتبارشون رو برا مجلس و وزیرشون ببینید اینم از وضعیت نابود شده پرسنل درمان که هیچوقت ارزش و اعتبار نداشتند . تاسف تاسف
      • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
        2 2
        کادر درمان ،شما ها همه تربیت یافته ی معلمین هستید ،خدمت شما هم بیشتر تو این چند ساله کرونایی سنگین شد وگرنه شما ها هم خدمت آنچنانی انجام نمی دادید،تازه با اجرای رتبه بندی حقوق معلمان به میانگین حقوق سایر کارمند ها هم نمیرسه
      • امین IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
        4 3
        اگه معلم نبود پرستار هم نبود . این قانون باید ده سال پیش تصویب میشد چون سه تومان حقوق با این همه تورم جواب ۳روز از یک ماه را هم نمیده. بعدش هم شما زیاد به خودت فشار نیار یک وقت ..... می‌کنی ها.
      • معلم IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
        1 0
        حتی با این رتبه بندی بلزم حقوق ما معلما نصف حقوق شما کادر درمان میشه تازه از شما هم بیشتر زحمت میکشیم
      • Amir navid IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
        1 2
        حق با شماست.تعداد کمی از معلمان زحمت میکشن و بیشترشون نه سواد کافی دارن و نه درست حسابی سر کلاس حاضر میشن!خدا وکیلی اگه دوباره از خود معلمان امتحان بگیرن اکثرشون مردود میشن چون سواد کافی ندارن!!تازه با کلی تعطیلات مختلف.ولی آیا همان معلم با حقوق ۱۶ م میتونه از بیمار کرونایی واسه یک ساعت مراقبت کنه؟
      • مافیای کادر درمان IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
        0 0
        فوق العاده سه برابر کارد درمان به اسم کرونا گرفتید ولی صدای کسی در نیومد با اینکه هیچکدوم بیمار کرونایی از نزدیک ندیدید!!!.....
    • مهران ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      3 2
      پاسخ
      کادر اداری و کادرخدماتی که پست اداری و غیرآموزشی هستند واز رتبه بندی بهره مند نشدند تکلیف چیست آیا این کادر اداری و خدماتی بیرون از بدنه آموزش وپرورش هستند مسئولین سریع پاسخگو باشند .
      • حسین IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
        0 0
        سلام. میتوانید سر کلاس درس بروید تا از مزایای آن بهره مند شوید.
    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      4 6
      پاسخ
      دادن امتیاز به یک گروه معترض این اقدام شعله ور نمودن وآتشفشان تبعیض میان یگ گروه معترض وسایر واکثریت کارمندان در ادارات وبازنشستگان است. وچون از 15 سال پیش قرار است همسان سازی حقوق برابر قانون وسوابق انجام شود و90 درصد کارمندان وبازنشستگان منتظر همسان سازی وهمترازی 90درصد بودند که متاسفانه ظلمه
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 5
      پاسخ
      دادن امتیاز به یک گروه معترض این اقدام شعله ور نمودن وآتشفشان تبعیض میان یگ گروه معترض وسایر واکثریت کارمندان در ادارات وبازنشستگان است. وچون از 15 سال پیش قرار است همسان سازی حقوق برابر قانون وسوابق انجام شود و90 درصد کارمندان وبازنشستگان منتظر همسان سازی وهمترازی 90درصد بودند که متاسفانه این ح
    • حسین غلامی IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      3 1
      پاسخ
      لطفا اگه امکان داره نمایندگان محترم بفرمایند چند نفر مربی پایه یک در دانشگاه تهران وجود داره که حقوق آنها را مبنای محاسبه حقوق معلمان قرار داده شده. واینکه هیات امنای دانشگاه در تعیین حقوق این افراد چگونه عمل می کنند ؟
    • IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 2
      پاسخ
      اشتباه کردند...از امروز تجمعات صنف جیگر فروش و آبدارچی و دلالهای دلار و....شروع میشود....وقتی حیای مردم ریخت باید منتظر بدترازاینها باشیم
    • حامد IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام با چه منطقی آشیانه روی آب ساختند رتبه بندی بستگی به تعیین بودجه توسط دولت ها در هر سال دارد
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم رویه نشه بین بقیه کارکنان سازمانها ، با تجمع به خواسته هایشان برسن . مسولین هم باید بدانند مردم عاقلن و جامعه فقط معلم و پرستار و آتش نشان نیست . قیاس و نارضایتی سایر کارمندان سازمانها اثرات مخربش به مردم و جامعه بر می گرده.

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