آیا سپاهان شانس اول قهرمانی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار از هفته دهم رقابتهای لیگ برتر موفق شد تیم خوب و بالانشین سپاهان را با یک گل در ورزشگاه آزادی شکست دهد تا به صورت موقت به صدر جدول صعود کند.

در پایان این بازی تمام استقلالی‌ها در مصاحبه‌های خود از اهمیت این پیروزی، امتیازات آن و عملکرد خوب تیم سپاهان گفتند. اما جالب‌ترین مصاحبه را در بین استقلالی‌ها سیاوش یزدانی داشت.

مدافع ملی پوش آبی پوشان که این روزها لیدر خط دفاعی این تیم نیز به حساب می‌آید، در این باز نقش مهمی در باز نشدن دروازه و حفظ پیروزی داشت و توانست بارها مقابل حملات زهردار سپاهانی‌ها تیمش را حفظ کند. وی در پایان این بازی با بیان اینکه همه از علاقه او به سپاهان خبر دارند بیان داشت: سخت‌ترین بازی‌اش را انجام داد، اضافه کرد: تیمی که امشب مقابل ما بازی کرد (اشاره به سپاهان) مدعی اصلی قهرمانی در این فصل است و ما هم برای قهرمانی تلاش می‌کنیم.

استقلال در حالی مقابل سپاهان به برتری یک بر صفر رسید که در نیمه دوم سپاهانی‌ها فشار زیادی برای رسیدن به گل مساوی وارد کردند که این بازی خوب در نهایت منجر به فرار این تیم از شکست نشد.