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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۶

نیکزاد در صحن مجلس:

نمایندگان و کارکنان مجلس حقوق ۸۰ میلیونی دریافت نمی‌کنند

نمایندگان و کارکنان مجلس حقوق ۸۰ میلیونی دریافت نمی‌کنند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان و کارکنان مجلس حقوق ۸۰ میلیونی نمی‌گیرند و حقوق نمایندگان هم کمتر از ۲۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: در بودجه سال آینده بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که کار خوبی است چرا که مشخص نبود این ارز دولتی به چه کسانی داده می‌شد.

وی تاکید کرد: درخواست ما این است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خودش کیسه ندوزد و این منابع را صرف بهبود معیشت مردم و اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید جلوی حقوق های نجومی و ریخت و پاش های برخی دستگاه ها و نهادها گرفته شود. اخیرا خبری آمد که یکی از کارکنان مجلس ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که اگر این موضوع صحت دارد باید با این فرد برخورد شود و اگر این مساله دروغ است مجلس باید موضع گیری کند و بگوید این موضوع صحت ندارد.

آصفری افزود: در شرایطی که کارگران ۴ میلیون دریافت می کنند برخی افراد حقوق های نجومی و پاداش های کلان می گیرند. در همین راستا لازم است بانک مسکن اعلام کند آیا خبر دریافت پاداش ۱۲۰ میلیونی و ۱۸۰ میلیونی برخی اعضای هیئت مدیره این بانک صحت دارد یا خیر. مردم می توانند تحریم ها را تحمل کنند اما نمی توانند تبعیض و فاصله طبقاتی را تحمل کنند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: از همه همکارانم استدعا دارم مطالبی را که در شبکه های اجتماعی گفته می شود، از تریبون مقدس مجلس مطرح نکنند.

وی تاکید کرد: هیچ فردی در مجلس حقوق ۸۰ میلیون تومانی دریافت نمی کند و ما چنین موضوعی را سراغ نداریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده امروز صبح در برنامه سلام تهران بودم که مطالبی درباره میزان دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که گفتم این مبالغ درست نیست و حقوق نمایندگان مجلس کمتر از ۲۰ میلیون تومان است و نمایندگان و کارکنان مجلس حقوق ۸۰ میلیونی دریافت نمی کنند.

کد مطلب 5376137
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 0
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      البته حقوق شايد 80 ميليون نباشه ولي وقتي اجاره دفتر و اياب و ذهاب و ... و ... و ... رو اضافه كنين بيشتر از اينم ميشه
    • بی نام IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      0 0
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      با سلام من نیروی مدت موقت در شرکت نفت هستم که به صورت کارگری حقوق می گیرم اما کارمندان رسمی این شرکت با 14 سال سابقه کار که هم سابقه من می باشند 16 تا 17 تومن ماهانه دریافتی دارند.این سوال پیش میاید که یک نماینده مجلس به اندازه یک کارمند رسمی با 14 سال سابقه شرکت نفت حقوق دریافت میکند؟؟؟!

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