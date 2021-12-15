به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: در بودجه سال آینده بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که کار خوبی است چرا که مشخص نبود این ارز دولتی به چه کسانی داده می‌شد.

وی تاکید کرد: درخواست ما این است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خودش کیسه ندوزد و این منابع را صرف بهبود معیشت مردم و اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید جلوی حقوق های نجومی و ریخت و پاش های برخی دستگاه ها و نهادها گرفته شود. اخیرا خبری آمد که یکی از کارکنان مجلس ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که اگر این موضوع صحت دارد باید با این فرد برخورد شود و اگر این مساله دروغ است مجلس باید موضع گیری کند و بگوید این موضوع صحت ندارد.

آصفری افزود: در شرایطی که کارگران ۴ میلیون دریافت می کنند برخی افراد حقوق های نجومی و پاداش های کلان می گیرند. در همین راستا لازم است بانک مسکن اعلام کند آیا خبر دریافت پاداش ۱۲۰ میلیونی و ۱۸۰ میلیونی برخی اعضای هیئت مدیره این بانک صحت دارد یا خیر. مردم می توانند تحریم ها را تحمل کنند اما نمی توانند تبعیض و فاصله طبقاتی را تحمل کنند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: از همه همکارانم استدعا دارم مطالبی را که در شبکه های اجتماعی گفته می شود، از تریبون مقدس مجلس مطرح نکنند.

وی تاکید کرد: هیچ فردی در مجلس حقوق ۸۰ میلیون تومانی دریافت نمی کند و ما چنین موضوعی را سراغ نداریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده امروز صبح در برنامه سلام تهران بودم که مطالبی درباره میزان دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که گفتم این مبالغ درست نیست و حقوق نمایندگان مجلس کمتر از ۲۰ میلیون تومان است و نمایندگان و کارکنان مجلس حقوق ۸۰ میلیونی دریافت نمی کنند.