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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۴

با مساعدت دانشگاه ارومیه صورت گرفت؛

اهدای ۶۰۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی

اهدای ۶۰۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی

ارومیه - در راستای طرح « اهدای کتاب، اهدای دانایی» بیش از ۶۰۰۰ نسخه کتاب توسط دانشگاه ارومیه به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب بیش از ۶ هزار نسخه کتاب توسط دانشگاه ارومیه به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شد.

محتوای این مجموعه اهدایی در موضوعات متنوع از جمله کشاورزی، اقتصاد و… بوده که و پس از بررسی‌های لازم کارشناسی، ثبت و برای استفاده عمومی در بین کتابخانه های سطح استان توزیع می‌شوند.

اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی با اجرای طرح‌های چون پویش وقف کتاب، خیر ماندگار و طرح اهدای کتاب، اهدای دانایی در سال‌های متمادی در سطح کتابخانه های عمومی استان و … نسبت به جمع آوری کتاب‌های اهدایی و وقفی عموم مردم اقدام کرده است.

کد مطلب 5376175

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