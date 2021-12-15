اهدای ۶۰۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب بیش از ۶ هزار نسخه کتاب توسط دانشگاه ارومیه به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شد.

محتوای این مجموعه اهدایی در موضوعات متنوع از جمله کشاورزی، اقتصاد و… بوده که و پس از بررسی‌های لازم کارشناسی، ثبت و برای استفاده عمومی در بین کتابخانه های سطح استان توزیع می‌شوند.

اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی با اجرای طرح‌های چون پویش وقف کتاب، خیر ماندگار و طرح اهدای کتاب، اهدای دانایی در سال‌های متمادی در سطح کتابخانه های عمومی استان و … نسبت به جمع آوری کتاب‌های اهدایی و وقفی عموم مردم اقدام کرده است.