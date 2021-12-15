بانوان نباید از فعالیت اجتماعی محروم شوند/ لزوم توجه به ورزش زنان

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی نشست خبری چند تن از اعضای فراکسیون زنان برگزار شد.

قاسم پور: بانوان باید به ورزش همگانی روی آورند

فاطمه قاسم‌پور با تأکید بر اینکه دغدغه قانونگذاری در حوزه زنان باید به صورت مشارکتی باشد، گفت: یکی از دلایل عدم اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه ای در حوزه زنان آن بوده که در تدوین این برنامه ها و قوانین نگاه مشارکتی وجود نداشته است.

وی متذکر شد: درباره دورکاری باید بگویم هیئت وزیران در سال ۸۹ دستگاه ها را مجاب کرد که بانوان بتوانند دورکاری کنند. اخیراً ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای در این زمینه و برای بانوان شاغلی که فرزندان زیر ۶ سال دارند، صادر کرد اما مصوبه ستاد مقابله با کرونا لغو شد و مصوبه سال ۸۹ هیئت وزیران پابرجاست.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همه دستگاه ها را مکلف کردیم تا ۹ ماه مرخصی زایمان را برای بانوان لحاظ کنند و در صورتی که این قانون اجرا نشود، بانوان می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

قاسم پور تأکید کرد: یکی از مشکلات آن است که برخی از بانوان در بخش های خصوصی فعالیت می کنند و بعضاً حقوق آنان توسط کارفرمایان در نظر گرفته نمی شودو لازم است مشوق هایی برای کارفرمایان لحاظ شود که هم بانوان و هم کارفرمایان رضایت داشته باشند.

وی گفت: ما باید به سمتی حرکتی کنیم که اقشار مختلف بانوان جامعه به ورزش همگانی روی آورند و حتماً باید این مسیر دنبال شود.

فلاحی: شأن اجتماعی زنان باید مورد توجه قرار گیرد

در ادامه جلسه سارا فلاحی اظهار داشت: باید به مسائل زنان به صورت کارشناسی و پژوهشی نگاه کنیم تا بتوانیم مسائل و مشکلات آنان را حل و فصل کنیم.

وی بیان کرد: متأسفانه بسیاری از بانوان در زمان دورکاری با مشکلات مواجه شدند و حتی برخی کار خود را از دست دادند و ما باید این مشکلات را حل و فصل کنیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نباید بانوان را از فعالیت های اجتماعی محروم کنیم و حتماً باید شأن اجتماعی زنان مورد توجه قرار گیرد.

شیخی: نگاه ما در حوزه سلامت بانوان باید پژوهش محور باشد

در نهایت زهرا شیخی در خصوص مشکلات حوزه زنان گفت: زمانی که ما بانوان را رکن اصلی خانواده می دانیم، سلامت آنان هم باید در اولویت قرار گیرد و نگاه ما در حوزه سلامت بانوان باید پژوهش محور باشد.

شیخی اظهار داشت: یکی از دلایل بیماری های زنان ایرانی به ویژه ابتلای آنها به سرطان آن است که این افراد ورزش نمی کنند و تغذیه نامناسبی دارند و حتماً باید ورزش همگانی مورد توجه بانوان قرار گیرد چرا که این مسئله منجر به سلامت بانوان و خانواده می شود.

عضو فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در رشته های تخصصی ورزشی بعضاً بین بانوان و مردان تبعیض هایی وجود دارد که وزارت ورزش و جوانان وعده داده این مشکل را مرتفع می کند و ما هم این مسئله را مرتفع خواهیم ساخت.