مانور زمستانه شهرداری قم با بسیج تمام امکانات

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین آغاز عملیات زمستانی شهرداری قم با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان قم، رئیس کمیسیون خدمات شهری و عضو شورای اسلامی شهر قم، معاون خدمات شهری شهرداری قم، رئیس پلیس راهور شهرستان قم، مدیران مناطق و سازمان‌های شهرداری، مدیرکل نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری قم، مسئولان اورژانس استان و دیگر مسئولان حوزه خدمات شهری برگزار شد.

در این برنامه ماشین‌آلات مکانیزه سبک و سنگین موتوری خدمات شهری در مناطق هشتگانه شهرداری و توان شهر در مدیریت شهر در فصل سرما ارزیابی شد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم در این مراسم با اشاره به آماده‌باش کامل نیروها برای زمستان پیش رو اظهار داشت: بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین و تجهیزات و سه هزار و ۵۰۰ نیروی خدمات شهری برای رخدادهای شهر در فصل زمستان آماده هستند.

در پایان مراسم از مسئولان موتوری مناطق شهری با اهدای لوح، تقدیر شد.

گفتنی است رژه موتوری ماشین‌آلات نیز در انتهای مراسم با حضور مسئولان برگزار شد.