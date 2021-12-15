۲ حادثه واژگونی در شاهرود/ یک نفر جان باخت

فرحناز جان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع یک مورد واژگونی خودروی سواری در شاهرود، تاکید کرد: خودروی سواری پراید ساعت ۱۱ چهارشنبه در جاده شاهرود به آزادشهر واژگون شد و در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه این حادثه چهار مصدوم داشت که توسط عوامل اورژانس و امداد پایگاه جاده‌ای بسطام به بیمارستان منتقل شدند، ابراز کرد: فرد جان باخته در این حادثه یک زن ۵۰ ساله بوده است.

رئیس اورژانس شاهرود همچنین بیان کرد: واژگونی یک دستگاه نیسان باری نیز در کیلومتر ۴۷ محور شاهرود به دامغان به مصدومیت دو نفر انجامید که با حضور عوامل امدادی با همکاری هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، واژگونی علت بسیاری از تصادفات رانندگی در سطح استان سمنان محسوب می‌شود.