به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در جریان سفر به لرستان در چند برنامه فرهنگی در شهرستان‌های خرم‌آباد، سلسله و بروجرد حاضر خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور عصر امروز چهارشنبه از طریق فرودگاه خرم‌آباد وارد لرستان شد و برای حضور در برنامه‌های فرهنگی سلسله به سمت این شهرستان حرکت کرد.

حضور در جلسات شهرستان الشتر، شرکت در جلسه کانون دانشگاهیان لرستان در خرم‌آباد، بازدید از زمین مربوط به دانشگاه آیت‌الله بروجردی، دیدار با امام‌جمعه بروجرد، حضور در گلزار شهدا، افتتاح کتابخانه شهید باهنر بروجرد، شرکت در همایش بزرگداشت علامه سید جعفر شهیدی و… از برنامه‌های سفر سید محمد حسینی به لرستان است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین خوابگاه دانشجویی نرگس، زمین چمن مصنوعی دانشگاه آیت‌الله بروجردی و یادمان شهدای گمنام بروجرد را افتتاح خواهد کرد.

دیدار با اساتید بسیجی دانشگاه‌های بروجرد و همچنین افتتاح دیگر پروژه‌های دانشگاه آیت‌الله بروجردی از دیگر برنامه‌های معاون رئیس‌جمهور است.