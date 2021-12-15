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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۸:۰۱

مدیرکل هواشناسی استان تهران خبر داد؛

احتمال بارش برف و وقوع کولاک در ارتفاعات استان تهران

احتمال بارش برف و وقوع کولاک در ارتفاعات استان تهران

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از احتمال بارش برف و وقوع کولاک از اواخر روز جمعه ۲۶ آذرماه تا اوایل وقت یکشنبه ۲۸ آذرماه در ارتفاعات استان تهران خبر داد.

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی استان تهران با اشاره به اینکه از اواخر روز جمعه ۲۶ آذرماه تا اوایل وقت یکشنبه ۲۸ آذرماه برای اکثر مناطق استان تهران بارش باران پیش بینی شده است اظهار داشت: برای ارتفاعات استان تهران نیز بارش برف و وقوع کولاک مورد انتظار می‌باشد.

جلالی با بیان اینکه تا روز جمعه آسمانی صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش ملایم باد برای استان تهران در نظر گرفته شده است گفت: کاهش کیفیت هوا و غبار محلی را در این مدت به دلیل پایداری نسبی جو در مناطق پرتردد شهری خواهیم داشت.

وی عنوان داشت: طی ۴ روز آینده کمترین دما را روز یکشنبه با ۲ درجه سانتی گراد و بیشترین دما را روز جمعه با ۱۱ درجه سانتی گراد خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به آلودگی هوای پایتخت و شهرستان‌های استان بیان داشت: از همه سالمندان و کسانی که دارای ناراحتی‌های قلبی و آسم و ریه هستند می‌خواهیم طی این روزها از منزل خارج نشوند.

کد مطلب 5376565

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    نظرات

    • پریا حسینی IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      1 0
      پاسخ
      برف بیاد بشینه شب بیاد لطفا بشینه

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