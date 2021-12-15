نظر کارشناس داوری درمورد صحنه جنجالی پنالتی بازی پرسپولیس - پیکان

نوید مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد سید رضا مهدوی در دیدار پرسپولیس و پیکان که جنجال‌هایی را به همراه داشت، گفت: به نظرم عملکرد داور هیچ مشکلی نداشت و تصمیمات مهم او کاملا درست بود.

وی درباره صحنه اعلام پنالتی برای پیکان که اعتراض تند و تیز سرخپوشان را به همراه داشت، گفت: حق کاملا با داور مسابقه بود. حامد لک با دست چپ به مهاجم پیکان ضربه زد و آقای مهدوی به درستی اعلام پنالتی کرد. اعتراض تمام پرسپولیسی‌ها بی‌جا بود.

پیشکسوت داوری ادامه داد: یکی از قضاوت‌های خوب لیگ برتر را شاهد بودیم. به خوبی در صحنه‌ها حاضر می‌شد اما اعتراضات زیادی را می‌بینیم که واقعا نگاه بازیکن و مربی اصلاح شود.