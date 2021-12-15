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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۸:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نظر کارشناس داوری درمورد صحنه جنجالی پنالتی بازی پرسپولیس - پیکان

نظر کارشناس داوری درمورد صحنه جنجالی پنالتی بازی پرسپولیس - پیکان

کارشناس داوری فوتبال تصمیمات دوار مسابقه پرسپولیس و پیکان را شجاعانه دانست و تصمیم او در مورد اعلام ضربه پنالتی را تایید کرد.

نوید مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد سید رضا مهدوی در دیدار پرسپولیس و پیکان که جنجال‌هایی را به همراه داشت، گفت: به نظرم عملکرد داور هیچ مشکلی نداشت و تصمیمات مهم او کاملا درست بود.

وی درباره صحنه اعلام پنالتی برای پیکان که اعتراض تند و تیز سرخپوشان را به همراه داشت، گفت: حق کاملا با داور مسابقه بود. حامد لک با دست چپ به مهاجم پیکان ضربه زد و آقای مهدوی به درستی اعلام پنالتی کرد. اعتراض تمام پرسپولیسی‌ها بی‌جا بود.

پیشکسوت داوری ادامه داد: یکی از قضاوت‌های خوب لیگ برتر را شاهد بودیم. به خوبی در صحنه‌ها حاضر می‌شد اما اعتراضات زیادی را می‌بینیم که واقعا نگاه بازیکن و مربی اصلاح شود.

کد مطلب 5376588

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    نظرات

    • siamak IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      23 34
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      ادعای حرفه‌ای گری دارن ولی برای 1 پنالتی 7 دقیقه جنجال میکنن...
    • رضا GB ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      43 19
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      بازی استقلال و سپاهان هم حسینی روی بازیکن سپاهان همین حرکت را انجام داد چرا آنجا پنالتی به ضرر استقلال اعلام نشد
      • IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
        13 6
        یه بوم و دو هواست.
      • Saleh IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
        0 0
        چرا داور دربی دقیقه 90به نفع استقلال پنالتی نگرفت
    • کیوان IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      1 0
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      وقتی توی بازی های قبل گل سالم پرسپولیس رو قبول نمی‌کنند و بازیکن حریف با دست آبشار میزنه و توپ گل میشه و با وجود اعتراف خود بازیکن حریف که با دست توپ رو گل کرده باز کارشناسان داوری معتقد بودند هیچ اشتباهی رخ نداده و داوری بی عیب و نقص بود حالا میخواستین اینجا غیر از این حرف بزنند
    • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      0 0
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      سبستم دوربین های هوشمند رو اگه راه اندازی کنن دیگه شاهد باند بازی داورها و اعتراضات داوری نخواهیم بود حتما یه حساب کتابی هست که نمیارن اگه امسال با این وضعیت قهرمان بشه دیگه اونایی که تهمت زدن این چند ساله چجوری میخوان خودشونو تو اینه نگاه کنن
    • مهدی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      1 0
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      کدوم پنالتی !!!! از این نوع برخوردها زیاد اتفاق می افته پس چرا فقط باید برای پرسپولیس پنالتی باشه!!!! آقای مظفری زاده بیشتر خواسته توجیه کنه تصمیم داور را وگرنه در همه مسابقات فوتبال اینگونه برخوردها وجود داره بدون پنالتی گرفتن
    • محمد باقر US ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      0 0
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      کمک داور دیده یا تو بظزم از تیم ها پول میگیری که قضاوت الکی بکنی
    • جاوید IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      0 0
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      تو کار شناسی ولی به نظر هوادار تیم کیسه با چقدر وجدان کور شدی بدبخت حیفه اسم کارشناس را همراه تو.تو.تو.تو. میارند باید دهانت را آب بکشی تا اسم پرسپولیس را به زبان بیاذید
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      0 0
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      در این کشور هیچ چیز سر جای خودش نیست و تمام کار ها و سیاستها و فکر و تصمیم ها در اتاق مافیا اداره و انجام می شه فوتبال هم جزیی از این مافیا ست.
    • سیامک IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      0 0
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      مظفری چطور کارشناس شده ایشان اور اعلام کند چرا از داوری کنار گذاشته شد .) خداحافظی اجباری کرد) ؟؟؟؟؟ دایی - قهرمانی ‌
    • علی IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      0 0
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      فقط این صحنها واسه پرسپولیس خطا حساب میشود. ولی همین صحنه واسه تیگهای دیگه خطا نیست و داورها هم شجاع هستند.. سیرک فوتبال ما
    • علی GB ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      0 0
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      در همون نگاه اول کاملا مشخص بود پنالتیه. اگر داور کمی شجاع بود ابتدا باید بخاطر پنالتی بعد بخاطر اعتراضات بیجا به لک کارت میداد. واقعا حیف تیمی به بزرگی پرسپولیس دروازه بانش لک باشه.کاش همون پایان لیگ پارسال داش کریم محکم میزد گوشش و اخراجش میکرد.دیگه باوجود لک و پیروانی همه ادعاهای تیممون به بادرفت
    • IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      1 0
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      کاش جناب نوید مظفری کارشناسی بازی سپاهان و استقلال را هم می کردن لابد آنجا هم میگفتن حق با داور هست ان شاالله که با این قضاوت‌ها و این کارشناسیها شب خواب راحت بکنید

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